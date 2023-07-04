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В порту болгарской Варны погибли два российских моряка - РИА Новости, 04.07.2023
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13:06 04.07.2023 (обновлено: 13:54 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/moryaki-1882124156.html
В порту болгарской Варны погибли два российских моряка
В порту болгарской Варны погибли два российских моряка - РИА Новости, 04.07.2023
В порту болгарской Варны погибли два российских моряка
На борту судна в порту Варны погибли два российских моряка, сообщил телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:06
2023-07-04T13:54
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На борту судна в порту Варны погибли два российских моряка, сообщил телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии."Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом", — заявил директор региональной морской администрации Валентин Енчев.Инцидент произошел на землечерпательном судне "Милфорд", плавающем по флагом Белиза и работавшем на расширении порта. Его капитан уточнил, что погибшие — россияне 32 и 58 лет. Их извлекли из трюма сотрудники пожарной службы.Енчев заявил, что погибшие — рулевой и повар — по еще невыясненной причине оказались в трубе, соединяющей трюм с забортной водой.Экипаж судна составлял 14 человек. Оно останется в порту Варны, пока следователи не завершат работу.
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в мире, варна, болгария, россия, белиз, варненский район
В мире, Варна, Болгария, Россия, Белиз, Варненский район
В порту болгарской Варны погибли два российских моряка

На борту судна в порту болгарской Варны погибли два российских моряка

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВарна
Варна - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На борту судна в порту Варны погибли два российских моряка, сообщил телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии.
«
"Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом", — заявил директор региональной морской администрации Валентин Енчев.
Инцидент произошел на землечерпательном судне "Милфорд", плавающем по флагом Белиза и работавшем на расширении порта. Его капитан уточнил, что погибшие — россияне 32 и 58 лет. Их извлекли из трюма сотрудники пожарной службы.
Енчев заявил, что погибшие — рулевой и повар — по еще невыясненной причине оказались в трубе, соединяющей трюм с забортной водой.
Экипаж судна составлял 14 человек. Оно останется в порту Варны, пока следователи не завершат работу.
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