https://ria.ru/20230704/moryaki-1882124156.html

В порту болгарской Варны погибли два российских моряка

В порту болгарской Варны погибли два российских моряка - РИА Новости, 04.07.2023

В порту болгарской Варны погибли два российских моряка

На борту судна в порту Варны погибли два российских моряка, сообщил телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:06

2023-07-04T13:06

2023-07-04T13:54

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На борту судна в порту Варны погибли два российских моряка, сообщил телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии."Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом", — заявил директор региональной морской администрации Валентин Енчев.Инцидент произошел на землечерпательном судне "Милфорд", плавающем по флагом Белиза и работавшем на расширении порта. Его капитан уточнил, что погибшие — россияне 32 и 58 лет. Их извлекли из трюма сотрудники пожарной службы.Енчев заявил, что погибшие — рулевой и повар — по еще невыясненной причине оказались в трубе, соединяющей трюм с забортной водой.Экипаж судна составлял 14 человек. Оно останется в порту Варны, пока следователи не завершат работу.

https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, варна, болгария, россия, белиз, варненский район