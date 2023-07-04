https://ria.ru/20230704/moryaki-1882124156.html
В порту болгарской Варны погибли два российских моряка
В порту болгарской Варны погибли два российских моряка - РИА Новости, 04.07.2023
В порту болгарской Варны погибли два российских моряка
На борту судна в порту Варны погибли два российских моряка, сообщил телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:06
2023-07-04T13:06
2023-07-04T13:54
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На борту судна в порту Варны погибли два российских моряка, сообщил телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии."Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом", — заявил директор региональной морской администрации Валентин Енчев.Инцидент произошел на землечерпательном судне "Милфорд", плавающем по флагом Белиза и работавшем на расширении порта. Его капитан уточнил, что погибшие — россияне 32 и 58 лет. Их извлекли из трюма сотрудники пожарной службы.Енчев заявил, что погибшие — рулевой и повар — по еще невыясненной причине оказались в трубе, соединяющей трюм с забортной водой.Экипаж судна составлял 14 человек. Оно останется в порту Варны, пока следователи не завершат работу.
https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варна, болгария, россия, белиз, варненский район
В мире, Варна, Болгария, Россия, Белиз, Варненский район
В порту болгарской Варны погибли два российских моряка
На борту судна в порту болгарской Варны погибли два российских моряка