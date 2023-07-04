Программа модернизация электротранспорта стартовала в Волгоградской области
Бочаров: программа модернизация электротранспорта стартовала в Волгоградской области
Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Масштабная программа модернизации электротранспорта стартовала в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
В конце 2022 года мэрия Волгограда заключила соглашение муниципально-частного партнерства о развитии городского скоростного трамвая с АО "ЭлектроТранспортПлюс", размер частных и государственных инвестиций составит 12 миллиардов рублей. По данным мэрии, инвестор в течение 5 лет должен будет завершить реконструкцию наземной части скоростного трамвая, начатую в 2020 году, а также построить новую линию метротрама протяженностью 5 км и приобрести 62 новых вагона.
По данным властей, ремонт уже стартовал, сейчас специалисты ведут реконструкцию на участке между трамвайными остановками от "Больница Ильича" до ТРЦ "Европа Сити молл", протяженность которого 15 км. Ход работ осмотрел Бочаров.
"В Волгоградской области стартовала масштабная программа по модернизации всего электротранспорта, основой которого является скоростной трамвай города-героя Волгограда. Сегодня работы развернуты на всём протяжении, они полностью обеспечены финансированием", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что до конца года будут модернизированы около 6 км наземных линий скоростного трамвая, еще 9 км – в 2024 году. Кроме путей будут реконструированы депо, 11 подстанций и заменены 4 эскалатора на двух станциях. По данным властей, решается вопрос о продлении метротрама до Волжской ГЭС.
Волгоградский скоростной трамвай (метротрам) представляет собой своеобразный гибрид наземного общественного транспорта и метро. Скоростной трамвай является достопримечательностью Волгограда – это единственная линия в России, имеющая подземный участок, который построен по нормам метрополитена.