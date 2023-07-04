Рейтинг@Mail.ru
Программа модернизация электротранспорта стартовала в Волгоградской области - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка
Волгоградская область
 
12:44 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/modernizatsiya-1882115338.html
Программа модернизация электротранспорта стартовала в Волгоградской области
Программа модернизация электротранспорта стартовала в Волгоградской области - РИА Новости, 04.07.2023
Программа модернизация электротранспорта стартовала в Волгоградской области
Масштабная программа модернизации электротранспорта стартовала в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:44
2023-07-04T12:44
волгоградская область
волгоградская область
волгоград
россия
андрей бочаров
волжская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732122822_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_81a71c1d8c3722b443bd0d3bd0d950ad.jpg
ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Масштабная программа модернизации электротранспорта стартовала в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В конце 2022 года мэрия Волгограда заключила соглашение муниципально-частного партнерства о развитии городского скоростного трамвая с АО "ЭлектроТранспортПлюс", размер частных и государственных инвестиций составит 12 миллиардов рублей. По данным мэрии, инвестор в течение 5 лет должен будет завершить реконструкцию наземной части скоростного трамвая, начатую в 2020 году, а также построить новую линию метротрама протяженностью 5 км и приобрести 62 новых вагона. По данным властей, ремонт уже стартовал, сейчас специалисты ведут реконструкцию на участке между трамвайными остановками от "Больница Ильича" до ТРЦ "Европа Сити молл", протяженность которого 15 км. Ход работ осмотрел Бочаров. "В Волгоградской области стартовала масштабная программа по модернизации всего электротранспорта, основой которого является скоростной трамвай города-героя Волгограда. Сегодня работы развернуты на всём протяжении, они полностью обеспечены финансированием", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что до конца года будут модернизированы около 6 км наземных линий скоростного трамвая, еще 9 км – в 2024 году. Кроме путей будут реконструированы депо, 11 подстанций и заменены 4 эскалатора на двух станциях. По данным властей, решается вопрос о продлении метротрама до Волжской ГЭС. Волгоградский скоростной трамвай (метротрам) представляет собой своеобразный гибрид наземного общественного транспорта и метро. Скоростной трамвай является достопримечательностью Волгограда – это единственная линия в России, имеющая подземный участок, который построен по нормам метрополитена.
https://ria.ru/20230627/shkoly-1880655180.html
https://ria.ru/20230621/vodoprovod-1879627450.html
волгоградская область
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732122822_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0203399ea71fd42571bc62f82158b776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, волгоград, россия, андрей бочаров, волжская гэс
Волгоградская область, Волгоградская область, Волгоград, Россия, Андрей Бочаров, Волжская ГЭС
Программа модернизация электротранспорта стартовала в Волгоградской области

Бочаров: программа модернизация электротранспорта стартовала в Волгоградской области

© РИА Новости / Светлана БаеваВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Волгоград. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Масштабная программа модернизации электротранспорта стартовала в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
В конце 2022 года мэрия Волгограда заключила соглашение муниципально-частного партнерства о развитии городского скоростного трамвая с АО "ЭлектроТранспортПлюс", размер частных и государственных инвестиций составит 12 миллиардов рублей. По данным мэрии, инвестор в течение 5 лет должен будет завершить реконструкцию наземной части скоростного трамвая, начатую в 2020 году, а также построить новую линию метротрама протяженностью 5 км и приобрести 62 новых вагона.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В Волгоградской области три новые школы примут учеников 1 сентября
27 июня, 10:52
По данным властей, ремонт уже стартовал, сейчас специалисты ведут реконструкцию на участке между трамвайными остановками от "Больница Ильича" до ТРЦ "Европа Сити молл", протяженность которого 15 км. Ход работ осмотрел Бочаров.
"В Волгоградской области стартовала масштабная программа по модернизации всего электротранспорта, основой которого является скоростной трамвай города-героя Волгограда. Сегодня работы развернуты на всём протяжении, они полностью обеспечены финансированием", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что до конца года будут модернизированы около 6 км наземных линий скоростного трамвая, еще 9 км – в 2024 году. Кроме путей будут реконструированы депо, 11 подстанций и заменены 4 эскалатора на двух станциях. По данным властей, решается вопрос о продлении метротрама до Волжской ГЭС.
Волгоградский скоростной трамвай (метротрам) представляет собой своеобразный гибрид наземного общественного транспорта и метро. Скоростной трамвай является достопримечательностью Волгограда – это единственная линия в России, имеющая подземный участок, который построен по нормам метрополитена.
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Волгоградская область помогла заменить водопровод в подшефном районе ЛНР
21 июня, 17:23
 
Волгоградская областьВолгоградская областьВолгоградРоссияАндрей БочаровВолжская ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала