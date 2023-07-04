https://ria.ru/20230704/mitta-1882110290.html

В больнице рассказали о состоянии режиссера Александра Митты

В больнице рассказали о состоянии режиссера Александра Митты - РИА Новости, 04.07.2023

В больнице рассказали о состоянии режиссера Александра Митты

Народный артист России, режиссер Александр Митта остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:35

2023-07-04T12:35

2023-07-04T13:19

культура

новости культуры

александр митта (рабинович)

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Народный артист России, режиссер Александр Митта остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице."Состояние на сегодня оценивается как тяжелое, сознание ясное", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что Митта дышит самостоятельно. В понедельник сын режиссера Евгений заявил РИА Новости, что отец некоторое время будет находиться на обследовании. По его словам, "ничего страшного не произошло".Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''.

https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр митта (рабинович), россия