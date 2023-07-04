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РЭЦ приглашает промышленные компании на деловую миссию в Китай - РИА Новости, 04.07.2023
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15:21 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/missiya-1882170367.html
РЭЦ приглашает промышленные компании на деловую миссию в Китай
РЭЦ приглашает промышленные компании на деловую миссию в Китай - РИА Новости, 04.07.2023
РЭЦ приглашает промышленные компании на деловую миссию в Китай
Деловая миссия в сфере промышленного оборудования пройдет с 19 по 21 сентября 2023 года в Шанхае (Китай) в рамках международной промышленной выставки China... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:21
2023-07-04T15:21
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
шанхай
китай
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Деловая миссия в сфере промышленного оборудования пройдет с 19 по 21 сентября 2023 года в Шанхае (Китай) в рамках международной промышленной выставки China International Industry Fair (CIIF), ее организует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."РЭЦ приглашает принять участие в миссии российских производителей из следующих отраслей: энергетика, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, металлургическая промышленность, драгоценные металлы", - сообщает центр.Для участников будут организованы целевые переговоры с заинтересованными китайскими байерами, в ходе которых компании смогут установить деловые контакты и договориться о сотрудничестве.Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно до 21 июля 2023 года на платформе "Мой экспорт".РЭЦ оплачивает 100% затрат по аренде площадей для мероприятия, застройке площадей для обеспечения деловых мероприятий, по оплате регистрационных сборов за участников международных мероприятий, администрированию площадки, техническому обеспечению и сопровождению работы площадки, затрат по оплате услуг переводчиков, фотографов, видеооператоров, кейтеринга, а также по оплате услуг по организации проведения международного мероприятия.Также центр оплатит расходы на информационное продвижение и рекламу мероприятия, привлечение потенциальных иностранных потребителей российской продукции на международное мероприятие и организацию деловых встреч с потенциальными потребителями.
https://ria.ru/20230703/kompanii-1881934006.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, шанхай, китай, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Шанхай, Китай, Россия

РЭЦ приглашает промышленные компании на деловую миссию в Китай

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Деловая миссия в сфере промышленного оборудования пройдет с 19 по 21 сентября 2023 года в Шанхае (Китай) в рамках международной промышленной выставки China International Industry Fair (CIIF), ее организует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"РЭЦ приглашает принять участие в миссии российских производителей из следующих отраслей: энергетика, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, металлургическая промышленность, драгоценные металлы", - сообщает центр.
Для участников будут организованы целевые переговоры с заинтересованными китайскими байерами, в ходе которых компании смогут установить деловые контакты и договориться о сотрудничестве.
Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно до 21 июля 2023 года на платформе "Мой экспорт".
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РЭЦ оплачивает 100% затрат по аренде площадей для мероприятия, застройке площадей для обеспечения деловых мероприятий, по оплате регистрационных сборов за участников международных мероприятий, администрированию площадки, техническому обеспечению и сопровождению работы площадки, затрат по оплате услуг переводчиков, фотографов, видеооператоров, кейтеринга, а также по оплате услуг по организации проведения международного мероприятия.
Также центр оплатит расходы на информационное продвижение и рекламу мероприятия, привлечение потенциальных иностранных потребителей российской продукции на международное мероприятие и организацию деловых встреч с потенциальными потребителями.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаШанхайКитайРоссия
 
 
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