https://ria.ru/20230704/missiya-1882170367.html

РЭЦ приглашает промышленные компании на деловую миссию в Китай

РЭЦ приглашает промышленные компании на деловую миссию в Китай - РИА Новости, 04.07.2023

РЭЦ приглашает промышленные компании на деловую миссию в Китай

Деловая миссия в сфере промышленного оборудования пройдет с 19 по 21 сентября 2023 года в Шанхае (Китай) в рамках международной промышленной выставки China... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:21

2023-07-04T15:21

2023-07-04T15:21

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

шанхай

китай

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Деловая миссия в сфере промышленного оборудования пройдет с 19 по 21 сентября 2023 года в Шанхае (Китай) в рамках международной промышленной выставки China International Industry Fair (CIIF), ее организует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."РЭЦ приглашает принять участие в миссии российских производителей из следующих отраслей: энергетика, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, металлургическая промышленность, драгоценные металлы", - сообщает центр.Для участников будут организованы целевые переговоры с заинтересованными китайскими байерами, в ходе которых компании смогут установить деловые контакты и договориться о сотрудничестве.Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно до 21 июля 2023 года на платформе "Мой экспорт".РЭЦ оплачивает 100% затрат по аренде площадей для мероприятия, застройке площадей для обеспечения деловых мероприятий, по оплате регистрационных сборов за участников международных мероприятий, администрированию площадки, техническому обеспечению и сопровождению работы площадки, затрат по оплате услуг переводчиков, фотографов, видеооператоров, кейтеринга, а также по оплате услуг по организации проведения международного мероприятия.Также центр оплатит расходы на информационное продвижение и рекламу мероприятия, привлечение потенциальных иностранных потребителей российской продукции на международное мероприятие и организацию деловых встреч с потенциальными потребителями.

https://ria.ru/20230703/kompanii-1881934006.html

шанхай

китай

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, шанхай, китай, россия