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Евгению Котову назначили новым замминистра здравоохранения - РИА Новости, 04.07.2023
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18:48 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/minzdrav-1882232771.html
Евгению Котову назначили новым замминистра здравоохранения
Евгению Котову назначили новым замминистра здравоохранения - РИА Новости, 04.07.2023
Евгению Котову назначили новым замминистра здравоохранения
Евгения Котова назначена новым заместителем министра здравоохранения России, она будет курировать службу родовспоможения, вопросы психического и общественного... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:48
2023-07-04T18:48
здоровье - общество
россия
олег салагай
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Евгения Котова назначена новым заместителем министра здравоохранения России, она будет курировать службу родовспоможения, вопросы психического и общественного здоровья, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. "Распоряжением председателя правительства Российской Федерации заместителем министра здравоохранения Российской Федерации назначена Евгения Котова", - говорится в сообщении. Котова имеет большой опыт управленческой работы в региональных органах государственной власти, она возглавляла Национальный институт аккредитации Федерального агентства по аккредитации. С марта 2020 года работает в Минздраве России, где занимала должности советника министра и директора департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения. В новой должности Котова будет курировать организацию медицинской помощи детям, службу родовспоможения, вопросы психического и общественного здоровья, пояснили в пресс-службе. Ранее занимавший должность Олег Салагай распоряжением председателя правительства назначен статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения России и будет отвечать за законопроектную работу и международное сотрудничество, уточнили в Минздраве.
https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878082348.html
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здоровье - общество, россия, олег салагай
Здоровье - Общество, Россия, Олег Салагай
Евгению Котову назначили новым замминистра здравоохранения

Минздрав: Евгению Котову назначили новым заместителем министра здравоохранения России

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Евгения Котова назначена новым заместителем министра здравоохранения России, она будет курировать службу родовспоможения, вопросы психического и общественного здоровья, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Распоряжением председателя правительства Российской Федерации заместителем министра здравоохранения Российской Федерации назначена Евгения Котова", - говорится в сообщении.
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Котова имеет большой опыт управленческой работы в региональных органах государственной власти, она возглавляла Национальный институт аккредитации Федерального агентства по аккредитации. С марта 2020 года работает в Минздраве России, где занимала должности советника министра и директора департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения.
В новой должности Котова будет курировать организацию медицинской помощи детям, службу родовспоможения, вопросы психического и общественного здоровья, пояснили в пресс-службе.
Ранее занимавший должность Олег Салагай распоряжением председателя правительства назначен статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения России и будет отвечать за законопроектную работу и международное сотрудничество, уточнили в Минздраве.
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