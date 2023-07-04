https://ria.ru/20230704/minzdrav-1882232771.html

Евгению Котову назначили новым замминистра здравоохранения

Евгению Котову назначили новым замминистра здравоохранения - РИА Новости, 04.07.2023

Евгению Котову назначили новым замминистра здравоохранения

Евгения Котова назначена новым заместителем министра здравоохранения России, она будет курировать службу родовспоможения, вопросы психического и общественного... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:48

2023-07-04T18:48

2023-07-04T18:48

здоровье - общество

россия

олег салагай

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Евгения Котова назначена новым заместителем министра здравоохранения России, она будет курировать службу родовспоможения, вопросы психического и общественного здоровья, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. "Распоряжением председателя правительства Российской Федерации заместителем министра здравоохранения Российской Федерации назначена Евгения Котова", - говорится в сообщении. Котова имеет большой опыт управленческой работы в региональных органах государственной власти, она возглавляла Национальный институт аккредитации Федерального агентства по аккредитации. С марта 2020 года работает в Минздраве России, где занимала должности советника министра и директора департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения. В новой должности Котова будет курировать организацию медицинской помощи детям, службу родовспоможения, вопросы психического и общественного здоровья, пояснили в пресс-службе. Ранее занимавший должность Олег Салагай распоряжением председателя правительства назначен статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения России и будет отвечать за законопроектную работу и международное сотрудничество, уточнили в Минздраве.

https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878082348.html

https://ria.ru/20230704/dokhody-1882035141.html

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здоровье - общество, россия, олег салагай