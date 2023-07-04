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СМИ: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву - РИА Новости, 05.07.2023
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23:46 04.07.2023 (обновлено: 00:01 05.07.2023)
https://ria.ru/20230704/milashina-1882265955.html
СМИ: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву
СМИ: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву
Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-04T23:46
2023-07-05T00:01
беслан
москва
елена милашина
происшествия
здоровье - общество
россия
дмитрий муратов
сайди янгулбаев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, сообщается в телеграм-канале издания.Елена Милашина и адвокат Александр Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение."Елена Милашина и Александр Немов улетели спецбортом в Москву из Беслана с главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратов и Алексеем Венедиктовым* (признан иноагентом - ред.)", - говорится в сообщении.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. По ее словам, любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения. МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882260879.html
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беслан, москва, елена милашина, происшествия, здоровье - общество, россия, дмитрий муратов, сайди янгулбаев, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Беслан, Москва, Елена Милашина, Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Муратов, Сайди Янгулбаев, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
СМИ: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву

"Новая газета": Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, сообщается в телеграм-канале издания.
Елена Милашина и адвокат Александр Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни заявил, что визиты Милашиной в республику не приветствуются
Вчера, 22:29
"Елена Милашина и Александр Немов улетели спецбортом в Москву из Беслана с главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратов и Алексеем Венедиктовым* (признан иноагентом - ред.)", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. По ее словам, любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения. МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни: напавших на Милашину и Немова пока не удалось установить
Вчера, 20:04
 
БесланМоскваЕлена МилашинаПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияДмитрий МуратовСайди ЯнгулбаевСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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