СМИ: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву
"Новая газета": Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву
© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, сообщается в телеграм-канале издания.
Елена Милашина и адвокат Александр Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
"Елена Милашина и Александр Немов улетели спецбортом в Москву из Беслана с главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратов и Алексеем Венедиктовым* (признан иноагентом - ред.)", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. По ее словам, любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения. МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.