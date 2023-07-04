https://ria.ru/20230704/milashina-1882265955.html

СМИ: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву

СМИ: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву

Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-04T23:46

2023-07-04T23:46

2023-07-05T00:01

беслан

москва

елена милашина

происшествия

здоровье - общество

россия

дмитрий муратов

сайди янгулбаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882138361_0:451:960:991_1920x0_80_0_0_b8b81f5c62be3ebc6793cfa01775834e.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, сообщается в телеграм-канале издания.Елена Милашина и адвокат Александр Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение."Елена Милашина и Александр Немов улетели спецбортом в Москву из Беслана с главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратов и Алексеем Венедиктовым* (признан иноагентом - ред.)", - говорится в сообщении.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. По ее словам, любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения. МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882260879.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882245174.html

беслан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

беслан, москва, елена милашина, происшествия, здоровье - общество, россия, дмитрий муратов, сайди янгулбаев, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне