https://ria.ru/20230704/milashina-1882260879.html

Омбудсмен Чечни заявил, что визиты Милашиной в республику не приветствуются

Омбудсмен Чечни заявил, что визиты Милашиной в республику не приветствуются - РИА Новости, 04.07.2023

Омбудсмен Чечни заявил, что визиты Милашиной в республику не приветствуются

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что визиты в Чечню журналистки Елены Милашиной, на которую во вторник было совершено нападение, большей частью жителей... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T22:29

2023-07-04T22:29

2023-07-04T22:29

здоровье - общество

россия

грозный

елена милашина

рамзан кадыров

сайди янгулбаев

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что визиты в Чечню журналистки Елены Милашиной, на которую во вторник было совершено нападение, большей частью жителей региона не приветствуются, при этом глава республики Рамзан Кадыров уже поручил вычислить нападавших. Милашина и адвокат Александр Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. "Должен признать, что визиты в Чеченскую Республику Елены Милашиной большой частью нашего общества не приветствуются. Здесь еще помнят ее деятельность в распространении заведомо ложных сведений в отношении многих граждан. Пострадавшие люди неоднократно жаловались на порочащую их честь и достоинство информацию, исходившую от "Новой газеты", — написал Солтаев в телеграм-канале. Он добавил, что в Чечне осуждают попытки газеты "бросить тень" на тысячи правоохранителей региона, которым обязаны миром на юге России. "Мы не верим людям и организациям, которые в своём раболепии перед Западом готовы продать всё, лишь бы навредить своей собственной стране. Чеченская Республика, её глава Рамзан Кадыров – сильны тем, что отстояли Чечню и не дают больше использовать её в антироссийских целях. Этим они и вызывают ненависть всех "либералов" и "демократов" России и Запада", — добавил омбудсмен региона. Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне адвоката Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения. МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230704/sostoyanie-1882240655.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882245174.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882135078.html

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здоровье - общество, россия, грозный, елена милашина, рамзан кадыров, сайди янгулбаев, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне