https://ria.ru/20230704/milashina-1882256515.html

Адвокатская палата считает нападение на Немова и Милашину актом устрашения

Адвокатская палата считает нападение на Немова и Милашину актом устрашения - РИА Новости, 04.07.2023

Адвокатская палата считает нападение на Немова и Милашину актом устрашения

Нападение на адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне - не только уголовно наказуемое деяние, но и вопиющий акт... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T21:39

2023-07-04T21:39

2023-07-04T22:33

жилье

грозный

елена милашина

сайди янгулбаев

федеральная палата адвокатов рф

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападение на адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне - не только уголовно наказуемое деяние, но и вопиющий акт устрашения и намеренного попрания конституционных основ правосудия в целом, говорится в заявлении совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА). "Адвокат является неотъемлемой частью системы отправления правосудия, реализующей конституционные гарантии каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Любое незаконное противодействие в этом, а тем более физическое воздействие, должны рассматриваться как деяния, преследующие своей целью нарушение права каждого на судебную защиту и посягательство на конституционные основы правового государства", - отмечается в заявлении. В связи с этим совет ФПА не только призывает предпринять все необходимые меры для надлежащего расследования совершенного преступления, но и вновь настаивает на необходимости законодательного закрепления уголовной ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката. Немов и Милашина прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя. Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882255846.html

https://ria.ru/20230704/kadyrov-1882213405.html

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жилье, грозный, елена милашина, сайди янгулбаев, федеральная палата адвокатов рф, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне