https://ria.ru/20230704/milashina-1882256515.html
Адвокатская палата считает нападение на Немова и Милашину актом устрашения
Адвокатская палата считает нападение на Немова и Милашину актом устрашения - РИА Новости, 04.07.2023
Адвокатская палата считает нападение на Немова и Милашину актом устрашения
Нападение на адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне - не только уголовно наказуемое деяние, но и вопиющий акт... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:39
2023-07-04T21:39
2023-07-04T22:33
жилье
грозный
елена милашина
сайди янгулбаев
федеральная палата адвокатов рф
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападение на адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне - не только уголовно наказуемое деяние, но и вопиющий акт устрашения и намеренного попрания конституционных основ правосудия в целом, говорится в заявлении совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА). "Адвокат является неотъемлемой частью системы отправления правосудия, реализующей конституционные гарантии каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Любое незаконное противодействие в этом, а тем более физическое воздействие, должны рассматриваться как деяния, преследующие своей целью нарушение права каждого на судебную защиту и посягательство на конституционные основы правового государства", - отмечается в заявлении. В связи с этим совет ФПА не только призывает предпринять все необходимые меры для надлежащего расследования совершенного преступления, но и вновь настаивает на необходимости законодательного закрепления уголовной ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката. Немов и Милашина прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя. Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882255846.html
https://ria.ru/20230704/kadyrov-1882213405.html
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жилье, грозный, елена милашина, сайди янгулбаев, федеральная палата адвокатов рф, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Жилье, Грозный, Елена Милашина, Сайди Янгулбаев, Федеральная палата адвокатов РФ, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Адвокатская палата считает нападение на Немова и Милашину актом устрашения
В Федеральной палате адвокатов считают нападение на Немова и Милашину актом устрашения