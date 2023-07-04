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Прокуратура Чечни начала проверку после нападения на Милашину и Немова - РИА Новости, 04.07.2023
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21:31 04.07.2023 (обновлено: 22:36 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/milashina-1882255846.html
Прокуратура Чечни начала проверку после нападения на Милашину и Немова
Прокуратура Чечни начала проверку после нападения на Милашину и Немова - РИА Новости, 04.07.2023
Прокуратура Чечни начала проверку после нападения на Милашину и Немова
Прокуратура Чечни проводит проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:31
2023-07-04T22:36
происшествия
здоровье - общество
россия
грозный
елена милашина
татьяна москалькова
сайди янгулбаев
следственный комитет россии (ск рф)
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Прокуратура Чечни проводит проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, сообщила пресс-служба ведомства. "Прокурор Чеченской Республики Арсан Адаев взял под личный контроль проведение процессуальной проверки по факту причинения 4 июля 2023 года в городе Грозный неустановленными лицами телесных повреждений адвокату Александру Немову и журналисту Елене Милашиной", - сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Отмечается, что органы предварительного расследования проводят проверочные действия в целях установления обстоятельств произошедшего, степени тяжести причиненного вреда, а также "изобличения причастных к содеянному лиц". Немов и Милашина прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя. Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения. МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882245174.html
https://ria.ru/20230704/napadenie-1882205155.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, грозный, елена милашина, татьяна москалькова, сайди янгулбаев, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Грозный, Елена Милашина, Татьяна Москалькова, Сайди Янгулбаев, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Прокуратура Чечни начала проверку после нападения на Милашину и Немова

Прокуратура Чечни начала проверку после нападения на Милашину и Немова в Грозном

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Прокуратура Чечни проводит проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Прокурор Чеченской Республики Арсан Адаев взял под личный контроль проведение процессуальной проверки по факту причинения 4 июля 2023 года в городе Грозный неустановленными лицами телесных повреждений адвокату Александру Немову и журналисту Елене Милашиной", - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни: напавших на Милашину и Немова пока не удалось установить
Вчера, 20:04
Отмечается, что органы предварительного расследования проводят проверочные действия в целях установления обстоятельств произошедшего, степени тяжести причиненного вреда, а также "изобличения причастных к содеянному лиц".
Немов и Милашина прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя. Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения. МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Москалькова прокомментировала нападение на журналистку Милашину в Чечне
Вчера, 17:12
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияГрозныйЕлена МилашинаТатьяна МоскальковаСайди ЯнгулбаевСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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