https://ria.ru/20230704/milashina-1882245174.html

Омбудсмен Чечни: напавших на Милашину и Немова пока не удалось установить

Омбудсмен Чечни: напавших на Милашину и Немова пока не удалось установить - РИА Новости, 04.07.2023

Омбудсмен Чечни: напавших на Милашину и Немова пока не удалось установить

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что напавшие на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова на данный момент не установлены, они... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T20:04

2023-07-04T20:04

2023-07-04T20:45

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

происшествия

россия

грозный

елена милашина

сайди янгулбаев

татьяна москалькова

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что напавшие на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова на данный момент не установлены, они передвигались на автомашине без номерных знаков."Нападение на Елену Милашину и Александра Немова провокационный инцидент. Произошедшее может быть нацелено на дискредитацию властей региона. На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков", - написал чеченский омбудсмен в телеграм-канале.Немов и Милашина прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. По ее словам, любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения. МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку.

https://ria.ru/20230704/sostoyanie-1882240655.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882229662.html

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нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, происшествия, россия, грозный, елена милашина, сайди янгулбаев, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф)