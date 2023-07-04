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В Ассоциации юристов возмущены нападением на Немова и Милашину - РИА Новости, 04.07.2023
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18:59 04.07.2023 (обновлено: 19:00 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/milashina-1882234781.html
В Ассоциации юристов возмущены нападением на Немова и Милашину
В Ассоциации юристов возмущены нападением на Немова и Милашину - РИА Новости, 04.07.2023
В Ассоциации юристов возмущены нападением на Немова и Милашину
Председатель Комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по адвокатуре Владислав Гриб предложил создать рабочую группу для координации действий государственных и... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:59
2023-07-04T19:00
россия
елена милашина
ассоциация юристов россии
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
владислав гриб
сергей степашин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по адвокатуре Владислав Гриб предложил создать рабочую группу для координации действий государственных и общественных организаций по вопросу о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, сообщили РИА Новости в АЮР. Вячеслав Гриб обратился к председателю Ассоциации юристов России Сергею Степашину в связи с избиением адвоката и журналистки. "Комиссия Ассоциации юристов России по адвокатуре глубоко возмущена и обеспокоена нападением на адвоката Александра Немова и журналиста Елену Милашину в связи с осуществлением ими своей профессиональной деятельности", – сказано в обращении Гриба в адрес арезидиума АЮР. Он отметил, что адвокатура в современной правовой системе России играет большую роль и призвана на профессиональной основе обеспечивать защиту прав, свобод и интересов граждан. А давление на адвокатов и адвокатское сообщество нарушают конституционные права граждан, в том числе право на защиту и получение квалифицированной юридической помощи. Он попросил АЮР оказать полное содействие "в организации общественного мониторинга за совершенными противоправными деяниями в отношении адвокатов при осуществлении ими профессиональной деятельности по защите своих доверителей". Гриб также он предложил создать рабочую группу из числа представителей АЮР с целью координации усилий всех государственных органов власти и институтов гражданского общества по данному вопросу. Юрист отметил, что подобные преступления против журналистов и адвокатов недопустимы в правовом государстве.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882229662.html
https://ria.ru/20230704/napadenie-1882184672.html
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россия, елена милашина, ассоциация юристов россии, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, владислав гриб, сергей степашин
Россия, Елена Милашина, Ассоциация юристов России, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне, Владислав Гриб, Сергей Степашин
В Ассоциации юристов возмущены нападением на Немова и Милашину

В Ассоциации юристов возмущены и обеспокоены нападением на Немова и Милашину

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по адвокатуре Владислав Гриб предложил создать рабочую группу для координации действий государственных и общественных организаций по вопросу о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, сообщили РИА Новости в АЮР.
Вячеслав Гриб обратился к председателю Ассоциации юристов России Сергею Степашину в связи с избиением адвоката и журналистки.
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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"Комиссия Ассоциации юристов России по адвокатуре глубоко возмущена и обеспокоена нападением на адвоката Александра Немова и журналиста Елену Милашину в связи с осуществлением ими своей профессиональной деятельности", – сказано в обращении Гриба в адрес арезидиума АЮР.
Он отметил, что адвокатура в современной правовой системе России играет большую роль и призвана на профессиональной основе обеспечивать защиту прав, свобод и интересов граждан. А давление на адвокатов и адвокатское сообщество нарушают конституционные права граждан, в том числе право на защиту и получение квалифицированной юридической помощи.
Он попросил АЮР оказать полное содействие "в организации общественного мониторинга за совершенными противоправными деяниями в отношении адвокатов при осуществлении ими профессиональной деятельности по защите своих доверителей". Гриб также он предложил создать рабочую группу из числа представителей АЮР с целью координации усилий всех государственных органов власти и институтов гражданского общества по данному вопросу.
Юрист отметил, что подобные преступления против журналистов и адвокатов недопустимы в правовом государстве.
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РоссияЕлена МилашинаАссоциация юристов РоссииНападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в ЧечнеВладислав ГрибСергей Степашин
 
 
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