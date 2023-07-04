https://ria.ru/20230704/milashina-1882233559.html

Журналистку Милашину и адвоката Немова доставят в Москву чартером

Журналистку Милашину и адвоката Немова доставят в Москву чартером - РИА Новости, 04.07.2023

Журналистку Милашину и адвоката Немова доставят в Москву чартером

Адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, на которых было совершено нападение в Чечне, чартером доставят в Москву, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:52

2023-07-04T18:52

2023-07-04T19:04

москва

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

россия

елена милашина

татьяна москалькова

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, на которых было совершено нападение в Чечне, чартером доставят в Москву, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев."Я созванивался с Александром (Немовым – ред.), они в РКБ сейчас. Вроде бы он подтверждает, что будет борт, но это не борт МЧС, а какой-то чартер. Он не уточнил, какой чартер, но сказал, что вроде бы, да, отправляют", - сказал Цгоев.По его словам, врачи не нашли у пострадавших противопоказаний для перелета."Во сколько прибудет борт - неизвестно. Сказали, что он уже вылетел, по крайней мере, это со слов Немова", - добавил омбудсмен.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших Немова и Милашину.

https://ria.ru/20230704/podderzhka-1882138934.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882109355.html

москва

россия

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москва, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, россия, елена милашина, татьяна москалькова, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия