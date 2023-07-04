https://ria.ru/20230704/milashina-1882233559.html
Журналистку Милашину и адвоката Немова доставят в Москву чартером
Журналистку Милашину и адвоката Немова доставят в Москву чартером - РИА Новости, 04.07.2023
Журналистку Милашину и адвоката Немова доставят в Москву чартером
Адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, на которых было совершено нападение в Чечне, чартером доставят в Москву, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:52
2023-07-04T18:52
2023-07-04T19:04
москва
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
россия
елена милашина
татьяна москалькова
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, на которых было совершено нападение в Чечне, чартером доставят в Москву, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев."Я созванивался с Александром (Немовым – ред.), они в РКБ сейчас. Вроде бы он подтверждает, что будет борт, но это не борт МЧС, а какой-то чартер. Он не уточнил, какой чартер, но сказал, что вроде бы, да, отправляют", - сказал Цгоев.По его словам, врачи не нашли у пострадавших противопоказаний для перелета."Во сколько прибудет борт - неизвестно. Сказали, что он уже вылетел, по крайней мере, это со слов Немова", - добавил омбудсмен.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших Немова и Милашину.
https://ria.ru/20230704/podderzhka-1882138934.html
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москва, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, россия, елена милашина, татьяна москалькова, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне, Россия, Елена Милашина, Татьяна Москалькова, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Журналистку Милашину и адвоката Немова доставят в Москву чартером
Омбудсмен Северной Осетии Цгоев: журналистку Милашину и Немова доставят в Москву чартером