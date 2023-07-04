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В Госдуме просят возбудить уголовное дело о нападении на Милашину и Немова - РИА Новости, 04.07.2023
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15:53 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/milashina-1882180574.html
В Госдуме просят возбудить уголовное дело о нападении на Милашину и Немова
В Госдуме просят возбудить уголовное дело о нападении на Милашину и Немова - РИА Новости, 04.07.2023
В Госдуме просят возбудить уголовное дело о нападении на Милашину и Немова
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в связи с нападением на журналистку и адвоката в Чечне обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:53
2023-07-04T15:53
происшествия
здоровье - общество
беслан
елена милашина
александр бастрыкин
госдума рф
игорь краснов
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в связи с нападением на журналистку и адвоката в Чечне обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять необходимые меры прокурорского реагирования и к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с запросом о возбуждении уголовного дела и задержании преступников. В обоих документах, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости, депутат ГД отмечает, что во вторник "в Грозном вооруженные люди жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова". "Прошу Вас задержать преступников и возбудить уголовное дело", - сказано в обращении Шаргунова к Бастрыкину. "Прошу Вас принять необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в письме депутата к Краснову. Также депутат ГД Евгений Попов в своем телеграм-канале сообщил, что уже направил телеграмму Краснову с просьбой взять на личный контроль расследование дела. Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщал РИА Новости, что сопровождает избитых Немова и Милашину в больницу в Беслан. Как позднее рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а Немов – ножевое ранение.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882156981.html
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происшествия, здоровье - общество, беслан, елена милашина, александр бастрыкин, госдума рф, игорь краснов, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Здоровье - Общество, Беслан, Елена Милашина, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Игорь Краснов, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
В Госдуме просят возбудить уголовное дело о нападении на Милашину и Немова

В Госдуме просят возбудить уголовное дело о нападении на Милашину и Немова в Чечне

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в связи с нападением на журналистку и адвоката в Чечне обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять необходимые меры прокурорского реагирования и к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с запросом о возбуждении уголовного дела и задержании преступников.
В обоих документах, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости, депутат ГД отмечает, что во вторник "в Грозном вооруженные люди жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова".
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву
Вчера, 14:48
«
"Прошу Вас задержать преступников и возбудить уголовное дело", - сказано в обращении Шаргунова к Бастрыкину.
«
"Прошу Вас принять необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в письме депутата к Краснову.
Также депутат ГД Евгений Попов в своем телеграм-канале сообщил, что уже направил телеграмму Краснову с просьбой взять на личный контроль расследование дела.
Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщал РИА Новости, что сопровождает избитых Немова и Милашину в больницу в Беслан. Как позднее рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а Немов – ножевое ранение.
Мохмад Ахмадов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Вчера, 12:35
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБесланЕлена МилашинаАлександр БастрыкинГосдума РФИгорь КрасновНападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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