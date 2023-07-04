В Госдуме просят возбудить уголовное дело о нападении на Милашину и Немова
В Госдуме просят возбудить уголовное дело о нападении на Милашину и Немова в Чечне
© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в связи с нападением на журналистку и адвоката в Чечне обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять необходимые меры прокурорского реагирования и к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с запросом о возбуждении уголовного дела и задержании преступников.
В обоих документах, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости, депутат ГД отмечает, что во вторник "в Грозном вооруженные люди жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова".
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"Прошу Вас задержать преступников и возбудить уголовное дело", - сказано в обращении Шаргунова к Бастрыкину.
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"Прошу Вас принять необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в письме депутата к Краснову.
Также депутат ГД Евгений Попов в своем телеграм-канале сообщил, что уже направил телеграмму Краснову с просьбой взять на личный контроль расследование дела.
Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщал РИА Новости, что сопровождает избитых Немова и Милашину в больницу в Беслан. Как позднее рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а Немов – ножевое ранение.