https://ria.ru/20230704/milashina-1882135078.html

В Кремле прокомментировали нападение на журналистку и адвоката в Чечне

В Кремле прокомментировали нападение на журналистку и адвоката в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023

В Кремле прокомментировали нападение на журналистку и адвоката в Чечне

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне, происшествие "требует энергичных... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:38

2023-07-04T13:38

2023-07-04T15:33

дмитрий песков

елена милашина

происшествия

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне, происшествие "требует энергичных мер", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий на фоне этого нападения", — сказал он.По словам Пескова, главе государства доложили о происшествии после того, как он закончил участвовать в саммите ШОС, проходившем в режиме видеоконференции. Представитель Кремля напомнил, что "вопросом уже занимается" уполномоченный представитель президента по правам человека Татьяна Москалькова, обратившаяся в СК и прокуратуру Чечни. По данным аппарата омбудсмена, неизвестные напали и избили в аэропорту корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора подзащитной. Как сообщила "Новая газета", у журналистки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Пострадавших в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева увезли в больницу в Беслан.Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный.Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Кадыров отметил, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции. Сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил женщину к 5,5 года колонии общего режима, вину она не признала.Янгулбаев с дочерью впоследствии уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20230704/milashina-1882109355.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882099456.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, елена милашина, происшествия, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне