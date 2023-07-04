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В Кремле прокомментировали нападение на журналистку и адвоката в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
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13:38 04.07.2023 (обновлено: 15:33 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/milashina-1882135078.html
В Кремле прокомментировали нападение на журналистку и адвоката в Чечне
В Кремле прокомментировали нападение на журналистку и адвоката в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
В Кремле прокомментировали нападение на журналистку и адвоката в Чечне
Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне, происшествие "требует энергичных... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:38
2023-07-04T15:33
дмитрий песков
елена милашина
происшествия
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне, происшествие "требует энергичных мер", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий на фоне этого нападения", — сказал он.По словам Пескова, главе государства доложили о происшествии после того, как он закончил участвовать в саммите ШОС, проходившем в режиме видеоконференции. Представитель Кремля напомнил, что "вопросом уже занимается" уполномоченный представитель президента по правам человека Татьяна Москалькова, обратившаяся в СК и прокуратуру Чечни. По данным аппарата омбудсмена, неизвестные напали и избили в аэропорту корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора подзащитной. Как сообщила "Новая газета", у журналистки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Пострадавших в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева увезли в больницу в Беслан.Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный.Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Кадыров отметил, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции. Сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил женщину к 5,5 года колонии общего режима, вину она не признала.Янгулбаев с дочерью впоследствии уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20230704/milashina-1882109355.html
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дмитрий песков, елена милашина, происшествия, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Дмитрий Песков, Елена Милашина, Происшествия, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
В Кремле прокомментировали нападение на журналистку и адвоката в Чечне

Песков: президенту Путину доложили о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

© Фото : Команда против пыток/TelegramЕлена Милашина после нападения
Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Елена Милашина после нападения
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне, происшествие "требует энергичных мер", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий на фоне этого нападения", — сказал он.
По словам Пескова, главе государства доложили о происшествии после того, как он закончил участвовать в саммите ШОС, проходившем в режиме видеоконференции. Представитель Кремля напомнил, что "вопросом уже занимается" уполномоченный представитель президента по правам человека Татьяна Москалькова, обратившаяся в СК и прокуратуру Чечни.
По данным аппарата омбудсмена, неизвестные напали и избили в аэропорту корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора подзащитной.
Мохмад Ахмадов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Как сообщила "Новая газета", у журналистки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Пострадавших в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева увезли в больницу в Беслан.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный.
Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Кадыров отметил, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции. Сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил женщину к 5,5 года колонии общего режима, вину она не признала.
Янгулбаев с дочерью впоследствии уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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Вчера, 12:12
 
Дмитрий ПесковЕлена МилашинаПроисшествияНападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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