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Сенатор от Чечни прокомментировал ситуацию с избиением Милашиной - РИА Новости, 04.07.2023
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12:35 04.07.2023 (обновлено: 21:03 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/milashina-1882109355.html
Сенатор от Чечни прокомментировал ситуацию с избиением Милашиной
Сенатор от Чечни прокомментировал ситуацию с избиением Милашиной - РИА Новости, 04.07.2023
Сенатор от Чечни прокомментировал ситуацию с избиением Милашиной
Глава Чечни Рамзан Кадыров разберется, если что-то произошло с журналисткой Еленой Милашиной, заявил РИА Новости сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:35
2023-07-04T21:03
грозный
нижний новгород
россия
рамзан кадыров
елена милашина
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров разберется, если что-то произошло с журналисткой Еленой Милашиной, заявил РИА Новости сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов.Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру России. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. "Если даже какое-то там недоразумение, Рамзан Ахматович просто так этого не оставит", — сказал парламентарий. Ахмадов добавил, что слышит эту новость "в первый раз". "Я узнаю, в чем дело, но я уверен на сто процентов, что ничего такого на официальном уровне у нас в республике не было, потому что это категорически запрещено. У нас относятся очень хорошо ко всем журналистам", — подчеркнул сенатор. Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством РФ. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20230704/milashina-1882099456.html
https://ria.ru/20230520/napadenie-1873173712.html
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грозный, нижний новгород, россия, рамзан кадыров, елена милашина, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Грозный, Нижний Новгород, Россия, Рамзан Кадыров, Елена Милашина, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Сенатор от Чечни прокомментировал ситуацию с избиением Милашиной

Сенатор от Чечни Ахмадов о ситуации с Милашиной: если что-то произошло, Кадыров разберется

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМохмад Ахмадов
Мохмад Ахмадов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мохмад Ахмадов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров разберется, если что-то произошло с журналисткой Еленой Милашиной, заявил РИА Новости сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов.
Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру России. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни.
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"Если даже какое-то там недоразумение, Рамзан Ахматович просто так этого не оставит", — сказал парламентарий. Ахмадов добавил, что слышит эту новость "в первый раз".
"Я узнаю, в чем дело, но я уверен на сто процентов, что ничего такого на официальном уровне у нас в республике не было, потому что это категорически запрещено. У нас относятся очень хорошо ко всем журналистам", — подчеркнул сенатор.
Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством РФ. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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ГрозныйНижний НовгородРоссияРамзан КадыровЕлена МилашинаСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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