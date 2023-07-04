Сенатор от Чечни прокомментировал ситуацию с избиением Милашиной
Сенатор от Чечни Ахмадов о ситуации с Милашиной: если что-то произошло, Кадыров разберется
Мохмад Ахмадов. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров разберется, если что-то произошло с журналисткой Еленой Милашиной, заявил РИА Новости сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов.
Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру России. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни.
"Если даже какое-то там недоразумение, Рамзан Ахматович просто так этого не оставит", — сказал парламентарий. Ахмадов добавил, что слышит эту новость "в первый раз".
"Я узнаю, в чем дело, но я уверен на сто процентов, что ничего такого на официальном уровне у нас в республике не было, потому что это категорически запрещено. У нас относятся очень хорошо ко всем журналистам", — подчеркнул сенатор.
Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством РФ. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".