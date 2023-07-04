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Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году
Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году - РИА Новости, 04.07.2023
Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году
В ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек в этом году, из них около 109 тысяч в запасе, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:26
2023-07-04T18:26
2023-07-04T18:26
безопасность
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек в этом году, из них около 109 тысяч в запасе, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны. "По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек. Ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.
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безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году
Медведев: по данным МО, в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году