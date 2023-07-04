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Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году - РИА Новости, 04.07.2023
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18:26 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/medvedev-1882226591.html
Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году
Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году - РИА Новости, 04.07.2023
Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году
В ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек в этом году, из них около 109 тысяч в запасе, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:26
2023-07-04T18:26
безопасность
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек в этом году, из них около 109 тысяч в запасе, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны. "По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек. Ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.
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безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году

Медведев: по данным МО, в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек в этом году, из них около 109 тысяч в запасе, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны.
«
"По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек. Ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.
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