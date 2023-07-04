https://ria.ru/20230704/medvedev-1882226591.html

Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году

Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году - РИА Новости, 04.07.2023

Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году

В ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек в этом году, из них около 109 тысяч в запасе, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:26

2023-07-04T18:26

2023-07-04T18:26

безопасность

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек в этом году, из них около 109 тысяч в запасе, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны. "По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек. Ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.

https://ria.ru/20230704/podderzhka-1882225034.html

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безопасность, россия, дмитрий медведев