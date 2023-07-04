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ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 04.07.2023 (обновлено: 00:05 05.07.2023)
https://ria.ru/20230704/makeevka-1882266308.html
ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений
ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений - РИА Новости, 05.07.2023
ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений
Восемь медицинских организаций и медколледж пострадали в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил и. о. министра здравоохранения ДНР... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-04T23:59
2023-07-05T00:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
макеевка
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Восемь медицинских организаций и медколледж пострадали в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев."В результате сегодняшнего страшного обстрела украинскими формированиями пострадали учреждения здравоохранения Республики. В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады. Также повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230704/rebenok-1882238299.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Макеевка
ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений

Минздрав ДНР: ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно после обстрела со стороны ВСУ
Разбитое окно после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Восемь медицинских организаций и медколледж пострадали в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
"В результате сегодняшнего страшного обстрела украинскими формированиями пострадали учреждения здравоохранения Республики. В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады. Также повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа", - написал он в своем телеграм-канале.
Донецк - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок
Вчера, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреМакеевка
 
 
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