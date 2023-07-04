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ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений
ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений - РИА Новости, 05.07.2023
ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений
Восемь медицинских организаций и медколледж пострадали в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил и. о. министра здравоохранения ДНР... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-04T23:59
2023-07-04T23:59
2023-07-05T00:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
макеевка
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Восемь медицинских организаций и медколледж пострадали в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев."В результате сегодняшнего страшного обстрела украинскими формированиями пострадали учреждения здравоохранения Республики. В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады. Также повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа", - написал он в своем телеграм-канале.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Макеевка
ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений
Минздрав ДНР: ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений