https://ria.ru/20230704/makeevka-1882266308.html

ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений

ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений - РИА Новости, 05.07.2023

ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений

Восемь медицинских организаций и медколледж пострадали в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил и. о. министра здравоохранения ДНР... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-04T23:59

2023-07-04T23:59

2023-07-05T00:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

макеевка

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Восемь медицинских организаций и медколледж пострадали в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев."В результате сегодняшнего страшного обстрела украинскими формированиями пострадали учреждения здравоохранения Республики. В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады. Также повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230704/rebenok-1882238299.html

донецкая народная республика

макеевка

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, макеевка