Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/makeevka-1882265177.html
Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы
Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы - РИА Новости, 04.07.2023
Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы
Хирургическое отделение макеевской городской больницы №2 получило серьезные повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, также пострадали жилые дома в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:35
2023-07-04T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
макеевка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101457/27/1014572721_0:132:1561:1010_1920x0_80_0_0_184a8c9e4ad9a277398dc27f9447a526.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Хирургическое отделение макеевской городской больницы №2 получило серьезные повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, также пострадали жилые дома в Червоногвардейском районе города, есть раненые, сообщил РИА Новости мэр Владислав Ключаров."Повреждения колоссальные, в Червоногвардейском районе много поврежденных и выбитых окон. Точно оценить ущерб пока очень сложно из-за темноты, во многих районах повреждено городское освещение. Также пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки. Есть раненые. Работают экстренные службы города", - сказал мэр.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101457/27/1014572721_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_4508807550fdfafb9c508e152edb902a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы

Мэр Макеевки Ключаров заявил о повреждениях здания городской больницы из-за обстрела ВСУ

© Фото : Официальный сайт Министерства обороны УкраиныРабота артиллерии ВСУ
Работа артиллерии ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Официальный сайт Министерства обороны Украины
Работа артиллерии ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Хирургическое отделение макеевской городской больницы №2 получило серьезные повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, также пострадали жилые дома в Червоногвардейском районе города, есть раненые, сообщил РИА Новости мэр Владислав Ключаров.
"Повреждения колоссальные, в Червоногвардейском районе много поврежденных и выбитых окон. Точно оценить ущерб пока очень сложно из-за темноты, во многих районах повреждено городское освещение. Также пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки. Есть раненые. Работают экстренные службы города", - сказал мэр.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.07.2023
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала