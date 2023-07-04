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Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы
Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы - РИА Новости, 04.07.2023
Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы
Хирургическое отделение макеевской городской больницы №2 получило серьезные повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, также пострадали жилые дома в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:35
2023-07-04T23:35
2023-07-04T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
макеевка
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Хирургическое отделение макеевской городской больницы №2 получило серьезные повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, также пострадали жилые дома в Червоногвардейском районе города, есть раненые, сообщил РИА Новости мэр Владислав Ключаров."Повреждения колоссальные, в Червоногвардейском районе много поврежденных и выбитых окон. Точно оценить ущерб пока очень сложно из-за темноты, во многих районах повреждено городское освещение. Также пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки. Есть раненые. Работают экстренные службы города", - сказал мэр.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html
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в мире, вооруженные силы украины, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы
Мэр Макеевки Ключаров заявил о повреждениях здания городской больницы из-за обстрела ВСУ