https://ria.ru/20230704/makeevka-1882265177.html

Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы

Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы - РИА Новости, 04.07.2023

Украинские войска при обстреле Макеевки повредили здание городской больницы

Хирургическое отделение макеевской городской больницы №2 получило серьезные повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, также пострадали жилые дома в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T23:35

2023-07-04T23:35

2023-07-04T23:35

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Хирургическое отделение макеевской городской больницы №2 получило серьезные повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, также пострадали жилые дома в Червоногвардейском районе города, есть раненые, сообщил РИА Новости мэр Владислав Ключаров."Повреждения колоссальные, в Червоногвардейском районе много поврежденных и выбитых окон. Точно оценить ущерб пока очень сложно из-за темноты, во многих районах повреждено городское освещение. Также пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки. Есть раненые. Работают экстренные службы города", - сказал мэр.

https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, макеевка, донецкая народная республика