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В результате удара ВСУ по Макеевке пострадал больничный городок
В результате удара ВСУ по Макеевке пострадал больничный городок - РИА Новости, 04.07.2023
В результате удара ВСУ по Макеевке пострадал больничный городок
При украинском ударе по Макеевке получило повреждения здание больничного городка, сообщил РИА Новости источник в администрации города. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T22:52
2023-07-04T22:52
2023-07-04T23:29
в мире
макеевка
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
донецк
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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. При украинском ударе по Макеевке получило повреждения здание больничного городка, сообщил РИА Новости источник в администрации города."Удар ВСУ по Макеевке пришелся на больничный городок. Данные о пострадавших уточняются", — сказал собеседник агентства.Сегодня вечером корреспондент РИА Новости рассказал о взрывах в Донецке и Макеевке. Предварительно, работала система ПВО.Перед этим представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ вечером выпустили десять снарядов по Макеевке и 16 — по Донецку.В Петровском районе столицы ДНР погибли два мирных жителя, еще двое пострадали, в том числе пятилетняя девочка.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к региональной столице с северо-востока. В 2014 году в нем жило около 350 тысяч человек.Украинские военные с 2014 года регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.
https://ria.ru/20230703/obstrely-1881799496.html
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в мире, макеевка, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), донецк
В мире, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Донецк
В результате удара ВСУ по Макеевке пострадал больничный городок
В результате удара ВСУ по Макеевке пострадал больничный городок