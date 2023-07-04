https://ria.ru/20230704/makeevka-1882199702.html
Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке
Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке - РИА Новости, 04.07.2023
Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке
Украинские войска в 16.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:00
2023-07-04T17:00
2023-07-04T17:23
в мире
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специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230703/donbass-1881841558.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, макеевка, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Макеевка, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке