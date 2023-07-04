https://ria.ru/20230704/litovets-1882164759.html

СМИ: в Киеве умер литовец, обучавший украинских военных управлять дронами

СМИ: в Киеве умер литовец, обучавший украинских военных управлять дронами - РИА Новости, 04.07.2023

СМИ: в Киеве умер литовец, обучавший украинских военных управлять дронами

Литовец Валериюс Полковниковас, участвовавший в боевых действиях со стороны Украины под Артемовском и обучавший украинских военных управлению дронами, умер в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:06

2023-07-04T15:06

2023-07-04T16:52

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Литовец Валериюс Полковниковас, участвовавший в боевых действиях со стороны Украины под Артемовском и обучавший украинских военных управлению дронами, умер в больнице в Киеве, сообщает во вторник литовское издание 15min.lt. "Сегодня пришли грустные новости. В киевской больнице умер Валериюс Полковниковас", - приводит издание слова друга Полковниковаса Рокаса Паулюкайтиса. Паулюкайтис сначала написал, что Полковниковас умер от "ран, полученных в Бахмуте" (украинское название Артемовска), однако потом уточнил, что "поторопился", и что раны стали не основной причиной смерти. Представитель МИД Литвы Паулина Левицкайте подтвердила 15min.lt, что в киевской больнице умер литовский гражданин, при этом посольство Литвы на Украине "не располагает информацией, что его смерть наступила от ран". По данным издания, Полковниковас "служил на Украине несколько месяцев, учил украинских военных управлять дронами".

https://ria.ru/20230615/poslanie-1878194589.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, литва, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр