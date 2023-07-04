https://ria.ru/20230704/litovets-1882164759.html
СМИ: в Киеве умер литовец, обучавший украинских военных управлять дронами
СМИ: в Киеве умер литовец, обучавший украинских военных управлять дронами - РИА Новости, 04.07.2023
СМИ: в Киеве умер литовец, обучавший украинских военных управлять дронами
Литовец Валериюс Полковниковас, участвовавший в боевых действиях со стороны Украины под Артемовском и обучавший украинских военных управлению дронами, умер в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:06
2023-07-04T15:06
2023-07-04T16:52
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Литовец Валериюс Полковниковас, участвовавший в боевых действиях со стороны Украины под Артемовском и обучавший украинских военных управлению дронами, умер в больнице в Киеве, сообщает во вторник литовское издание 15min.lt. "Сегодня пришли грустные новости. В киевской больнице умер Валериюс Полковниковас", - приводит издание слова друга Полковниковаса Рокаса Паулюкайтиса. Паулюкайтис сначала написал, что Полковниковас умер от "ран, полученных в Бахмуте" (украинское название Артемовска), однако потом уточнил, что "поторопился", и что раны стали не основной причиной смерти. Представитель МИД Литвы Паулина Левицкайте подтвердила 15min.lt, что в киевской больнице умер литовский гражданин, при этом посольство Литвы на Украине "не располагает информацией, что его смерть наступила от ран". По данным издания, Полковниковас "служил на Украине несколько месяцев, учил украинских военных управлять дронами".
https://ria.ru/20230615/poslanie-1878194589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, литва, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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СМИ: в Киеве умер литовец, обучавший украинских военных управлять дронами
15min: в Киеве в больнице умер литовец Полковниковас, обучавший ВСУ управлять дронами