https://ria.ru/20230704/leopardy-1882051925.html

Пленный "Кракен" заявил, что украинские бойцы боятся ездить в Leopard

Пленный "Кракен" заявил, что украинские бойцы боятся ездить в Leopard - РИА Новости, 04.07.2023

Пленный "Кракен" заявил, что украинские бойцы боятся ездить в Leopard

Украинские бойцы боятся ездить на иностранной технике, в том числе на танках Leopard, так как считают, что российские бойцы охотятся на технику, поставленную... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:02

2023-07-04T08:02

2023-07-04T08:02

специальная военная операция на украине

украина

россия

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германия

безопасность

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинские бойцы боятся ездить на иностранной технике, в том числе на танках Leopard, так как считают, что российские бойцы охотятся на технику, поставленную Западом, рассказал РИА Новости попавший в плен боевик украинского нацподразделения "Кракен" Андрей Приходько. Ранее в понедельник министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что десятки танков Leopard из Германии и Дании поступят на Украину в ближайшие недели, заявил в интервью изданию Rzeczpospolita министр обороны Германии Борис Писториус. "Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям бояться туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд... до крупного калибра. Также и танки и самолеты, абсолютно все… Танки долго не живут, как и БМП, и абсолютно все", - сказал пленный. По его мнению, на западную технику у российских бойцов была объявлена охота. "Мы просто видели, что постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь", - отметил Приходько. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов. По его словам, Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, 15 самолетов и три вертолета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230704/marochko-1882049906.html

https://ria.ru/20230704/aviatsiya-1882043032.html

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украина, россия, нато, германия, безопасность