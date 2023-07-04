https://ria.ru/20230704/lavra-1882186542.html

На защиту Киево-Печерской лавры пришли около ста прихожан

На защиту Киево-Печерской лавры пришли около ста прихожан - РИА Новости, 04.07.2023

На защиту Киево-Печерской лавры пришли около ста прихожан

Около ста прихожан канонической Украинской православной церкви, среди которых было много женщин и детей, пришли во вторник на защиту Киево-Печерской лавры от... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:13

2023-07-04T16:13

2023-07-04T16:13

религия

александр ткаченко (протоиерей)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

украина

киев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около ста прихожан канонической Украинской православной церкви, среди которых было много женщин и детей, пришли во вторник на защиту Киево-Печерской лавры от представителей государственного заповедника, пытавшихся опечатать несколько корпусов обители, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. Около ста человек охраняли во вторник 45-й и 69-й корпуса Киево-Печерской лавры. Эти здания пытались опечатать представители государственного заповедника "Киевская лавра". Верующие принесли большую икону с изображением святых Киево-Печерской лавры, молились, исполняли церковные песнопения. В толпе дежурит полиция, есть провокаторы, которые в грубой форме спорят с верующими. Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, опубликовал указ министерства культуры Украины, в котором говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры и призвало монахов УПЦ освободить пять корпусов до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование минкультуры незаконно, поскольку одностороннее расторжение заповедником договора аренды помещений лавры обжалуется в судебном порядке и решение судом еще не принято. Во вторник верующие УПЦ помешали комиссии опечатать несколько корпусов лавры. Представители комиссии пригрозили в следующий раз привлечь правоохранителей. После Чекман заявил, что монастырь не препятствует доступу представителей государственного одноименного заповедника в здания обители, но опечатывание корпусов незаконно, так как решения суда по лавре еще нет. В свою очередь и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что государство должно иметь возможность использовать свое имущество в Киевской лавре "по назначению" и сослался на некое решение суда. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.

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александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, киев