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В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия по опечатыванию корпусов - РИА Новости, 04.07.2023
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Религия
 
10:36 04.07.2023 (обновлено: 10:41 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/lavra-1882072627.html
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия по опечатыванию корпусов
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия по опечатыванию корпусов - РИА Новости, 04.07.2023
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия по опечатыванию корпусов
Комиссия по опечатыванию корпусов Киево-Печерской лавры прибыла в лавру, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:36
2023-07-04T10:41
религия
украина
киев
александр ткаченко (протоиерей)
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комиссия по опечатыванию корпусов Киево-Печерской лавры прибыла в лавру, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале. Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством. "Комиссия уже в лавре. Верующие и монахи лавры объясняют, что никакого законного права на имущество обители представители комиссии не имеют", - говорится в сообщении Союза православных журналистов. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия по опечатыванию корпусов

СПЖ: в Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия по опечатыванию помещений

© Фото : УПЦВерующие и монахи на территории Киево-Печерской лавры. 4 июля 2023
Верующие и монахи на территории Киево-Печерской лавры. 4 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : УПЦ
Верующие и монахи на территории Киево-Печерской лавры. 4 июля 2023
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комиссия по опечатыванию корпусов Киево-Печерской лавры прибыла в лавру, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале.
Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.
"Комиссия уже в лавре. Верующие и монахи лавры объясняют, что никакого законного права на имущество обители представители комиссии не имеют", - говорится в сообщении Союза православных журналистов.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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