https://ria.ru/20230704/lavra-1882072627.html

В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия по опечатыванию корпусов

В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия по опечатыванию корпусов - РИА Новости, 04.07.2023

В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия по опечатыванию корпусов

Комиссия по опечатыванию корпусов Киево-Печерской лавры прибыла в лавру, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:36

2023-07-04T10:36

2023-07-04T10:41

религия

украина

киев

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комиссия по опечатыванию корпусов Киево-Печерской лавры прибыла в лавру, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале. Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством. "Комиссия уже в лавре. Верующие и монахи лавры объясняют, что никакого законного права на имущество обители представители комиссии не имеют", - говорится в сообщении Союза православных журналистов. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230703/prigovor-1881946815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра