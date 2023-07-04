https://ria.ru/20230704/krym-1882180774.html

Минтранс сообщил о готовности военных помочь с ситуацией у Крымского моста

Минтранс сообщил о готовности военных помочь с ситуацией у Крымского моста - РИА Новости, 04.07.2023

Минтранс сообщил о готовности военных помочь с ситуацией у Крымского моста

Министерство обороны РФ при необходимости готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу, сообщил министр... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:54

2023-07-04T15:54

2023-07-04T17:26

россия

краснодарский край

виталий савельев

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общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ при необходимости готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.Он выступил во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Министр сообщил, что порядка 100 автомобилей ждут проезда на Крымском мосту, время ожидания составляет 30 минут."Мы ожидаем, что к пятнице, субботе и воскресенью опять будет циклическая нагрузка, мы к этому готовимся. Такой неравномерный график, учитывая характер отпусков, который сейчас проходит у наших людей", - сказал глава Минтранса на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Он считает, что пиковая для автодвижения нагрузка на Крымском мосту ожидается 16 и 17 июля. "Я говорил сегодня с (главой Крыма – ред.) Аксёновым Сергеем Валерьевичем - у него такая же оценка: туристический поток нахлынет, потом он будет спадать", - сказал он. Савельев также призвал россиян по возможности воздержаться от поездок по Крымскому мосту в пиковые дни."Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он нам еще предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля, которые каждый берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки и при нормальной погоде - это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль (а одну сторону – ред.), то есть, в целом, до 1000 смогут перевозить по переправе, минуя также Крымский мост", - сообщил Савельев.В последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщал, что открыты дополнительные пункты досмотра.

https://ria.ru/20230704/krym-1882087160.html

https://ria.ru/20230703/krym-1881954009.html

https://ria.ru/20230703/most-1881922040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, краснодарский край, виталий савельев, владимир путин, республика крым, общество