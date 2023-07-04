https://ria.ru/20230704/krym-1882087160.html

Эксперты рассказали, что делать опоздавшим в отели Крыма туристам

Эксперты рассказали, что делать опоздавшим в отели Крыма туристам - РИА Новости, 04.07.2023

Эксперты рассказали, что делать опоздавшим в отели Крыма туристам

Эксперты рассказали, что делать туристам, опаздывающим с заселением в гостиницы из-за многокилометровых пробок на подъездах к Крымскому мосту, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:33

2023-07-04T13:33

2023-07-04T13:33

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, что делать туристам, опаздывающим с заселением в гостиницы из-за многокилометровых пробок на подъездах к Крымскому мосту, сообщает АТОР.Туроператоры говорят, что места размещения на полуострове готовы пойти навстречу путешественникам. Так, в компании "Мультитур" сообщили, что отели сети "Ателика" в индивидуальном порядке будут продлевать отдых без доплат гостям, заселившимся позже из-за сложной транспортной ситуации.По словам вице-президента АТОР гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, из-за заторов на подъездах к Крымскому мосту туристы опаздывают с заселением в гостиницы полуострова на пять-шесть часов. Постояльцы, которые заселились позже срока, могут обратиться с просьбой о компенсации потерянного времени. В этом случае оптимальным вариантом станет поздний выезд из отеля, пояснил эксперт."С учетом невысокой загрузки крымских гостиниц такой вариант кажется реалистичным", — говорит Ромашкин.В Минэкономразвития сообщили, что рассчитывают, что "отели Крыма с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату с туристов из-за позднего прибытия".По наблюдению участников рынка, сложнее всего заехать на Крымский мост днем. "Если кто-то хочет проехать быстрее – рекомендуем делать это либо ночью, либо рано утром", - советуют в компании "Мультитур". Эксперты надеются, что в ближайшую неделю "процессы оптимизируют, и увеличат пропускную способность на объекте".

https://ria.ru/20230703/most-1882028189.html

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Лана Баева

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