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Эксперты рассказали, что делать опоздавшим в отели Крыма туристам - РИА Новости, 04.07.2023
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Туризм
 
13:33 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/krym-1882087160.html
Эксперты рассказали, что делать опоздавшим в отели Крыма туристам
Эксперты рассказали, что делать опоздавшим в отели Крыма туристам - РИА Новости, 04.07.2023
Эксперты рассказали, что делать опоздавшим в отели Крыма туристам
Эксперты рассказали, что делать туристам, опаздывающим с заселением в гостиницы из-за многокилометровых пробок на подъездах к Крымскому мосту, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:33
2023-07-04T13:33
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новости - туризм
туристы
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
республика крым
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, что делать туристам, опаздывающим с заселением в гостиницы из-за многокилометровых пробок на подъездах к Крымскому мосту, сообщает АТОР.Туроператоры говорят, что места размещения на полуострове готовы пойти навстречу путешественникам. Так, в компании "Мультитур" сообщили, что отели сети "Ателика" в индивидуальном порядке будут продлевать отдых без доплат гостям, заселившимся позже из-за сложной транспортной ситуации.По словам вице-президента АТОР гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, из-за заторов на подъездах к Крымскому мосту туристы опаздывают с заселением в гостиницы полуострова на пять-шесть часов. Постояльцы, которые заселились позже срока, могут обратиться с просьбой о компенсации потерянного времени. В этом случае оптимальным вариантом станет поздний выезд из отеля, пояснил эксперт."С учетом невысокой загрузки крымских гостиниц такой вариант кажется реалистичным", — говорит Ромашкин.В Минэкономразвития сообщили, что рассчитывают, что "отели Крыма с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату с туристов из-за позднего прибытия".По наблюдению участников рынка, сложнее всего заехать на Крымский мост днем. "Если кто-то хочет проехать быстрее – рекомендуем делать это либо ночью, либо рано утром", - советуют в компании "Мультитур". Эксперты надеются, что в ближайшую неделю "процессы оптимизируют, и увеличат пропускную способность на объекте".
https://ria.ru/20230703/most-1882028189.html
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туризм, новости - туризм, туристы, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, республика крым, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Республика Крым, Отдых на море
Эксперты рассказали, что делать опоздавшим в отели Крыма туристам

АТОР: в Крыму опоздавшим в отели туристам нужно попросить поздний выезд из гостиницы

© Фото : Туристический портал Крыма Travel Crimea, Сергей КоршуновОтель "Riviera Sunrise Resort & SPA" в Алуште
Отель Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Туристический портал Крыма Travel Crimea, Сергей Коршунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, что делать туристам, опаздывающим с заселением в гостиницы из-за многокилометровых пробок на подъездах к Крымскому мосту, сообщает АТОР.
Туроператоры говорят, что места размещения на полуострове готовы пойти навстречу путешественникам. Так, в компании "Мультитур" сообщили, что отели сети "Ателика" в индивидуальном порядке будут продлевать отдых без доплат гостям, заселившимся позже из-за сложной транспортной ситуации.
По словам вице-президента АТОР гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, из-за заторов на подъездах к Крымскому мосту туристы опаздывают с заселением в гостиницы полуострова на пять-шесть часов. Постояльцы, которые заселились позже срока, могут обратиться с просьбой о компенсации потерянного времени. В этом случае оптимальным вариантом станет поздний выезд из отеля, пояснил эксперт.
"С учетом невысокой загрузки крымских гостиниц такой вариант кажется реалистичным", — говорит Ромашкин.
В Минэкономразвития сообщили, что рассчитывают, что "отели Крыма с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату с туристов из-за позднего прибытия".
По наблюдению участников рынка, сложнее всего заехать на Крымский мост днем. "Если кто-то хочет проехать быстрее – рекомендуем делать это либо ночью, либо рано утром", - советуют в компании "Мультитур". Эксперты надеются, что в ближайшую неделю "процессы оптимизируют, и увеличат пропускную способность на объекте".
Очередь автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Дорога на подъезде к Крымскому мосту занимает три часа
3 июля, 23:02
 
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