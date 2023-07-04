https://ria.ru/20230704/krym-1882077054.html
Крым готовит иски к Киеву за блокады
Крым готовит иски к Киеву за блокады - РИА Новости, 04.07.2023
Крым готовит иски к Киеву за блокады
Крым готовит еще четыре иска к Украине по возмещению ущерба от транспортной, банковской, продовольственной и энергетической блокад, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:56
2023-07-04T10:56
2023-07-04T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Крым готовит еще четыре иска к Украине по возмещению ущерба от транспортной, банковской, продовольственной и энергетической блокад, сообщил РИА Новости председатель комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. "Следует напомнить, что в отношении крымчан, помимо водной, были осуществлены еще энергетическая, транспортная, продовольственная и банковская блокады. По каждой из этих позиций будут предъявлены соответствующие иски", - сказал Трофимов. К примеру, по его словам, только украинские банки, уходя из Крыма в 2014 году, забрали с собой сбережения крымчан на сумму около 60 миллиардов рублей, что на тот момент, по официальному курсу, составляло более 1,5 миллиарда долларов. "Еще, помимо этого, банки вывели денежные средства со счетов многих юридических лиц, в том числе и крупных промышленных предприятий", - подчеркнул Трофимов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230620/rakety-1879322086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, киев, украина, владимир путин, оон
Экономика, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, ООН
Крым готовит иски к Киеву за блокады
Крым готовит иски к Киеву за транспортную, банковскую, продовольственную и энергоблокады
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Крым готовит еще четыре иска к Украине по возмещению ущерба от транспортной, банковской, продовольственной и энергетической блокад, сообщил РИА Новости председатель комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей.
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"Следует напомнить, что в отношении крымчан, помимо водной, были осуществлены еще энергетическая, транспортная, продовольственная и банковская блокады. По каждой из этих позиций будут предъявлены соответствующие иски", - сказал Трофимов.
К примеру, по его словам, только украинские банки, уходя из Крыма в 2014 году, забрали с собой сбережения крымчан на сумму около 60 миллиардов рублей, что на тот момент, по официальному курсу, составляло более 1,5 миллиарда долларов.
"Еще, помимо этого, банки вывели денежные средства со счетов многих юридических лиц, в том числе и крупных промышленных предприятий", - подчеркнул Трофимов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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