https://ria.ru/20230704/krym-1882044651.html

Ущерб Крыму от водной блокады может превысить триллион рублей

Ущерб Крыму от водной блокады может превысить триллион рублей - РИА Новости, 04.07.2023

Ущерб Крыму от водной блокады может превысить триллион рублей

Ущерб Крыму от водной блокады может составить более одного триллиона рублей, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T05:50

2023-07-04T05:50

2023-07-04T09:30

украина

киев

россия

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Ущерб Крыму от водной блокады может составить более одного триллиона рублей, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.Ранее сообщалось, что региональный арбитражный суд зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей."Сейчас к этому иску смогут присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые тоже пострадали. Такие факты есть, и они не одиночные, когда люди и предприятия понесли колоссальные убытки из-за водной блокады. Таким образом, сумма совокупного ущерба, по приблизительной оценке, озвученной на рабочей группе, может составить более одного триллиона рублей", — отметил Трофимов. По его словам, именно перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала привело в последующем к тяжелым последствиям засухи на полуострове и ограничениям в подаче воды, отчего пострадали в том числе промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года, после начала спецоперации.

https://ria.ru/20230704/krym-1882036163.html

https://ria.ru/20230703/krym-1881848081.html

украина

киев

россия

республика крым

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украина, киев, россия, республика крым, политика