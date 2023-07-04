https://ria.ru/20230704/krym-1882036163.html

Иск по водной блокаде Крыма предъявили трем ответчикам

Иск по водной блокаде Крыма предъявили трем ответчикам - РИА Новости, 04.07.2023

Иск по водной блокаде Крыма предъявили трем ответчикам

Иск по водной блокаде Крыма предъявлен трем украинским ответчикам, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T01:44

2023-07-04T01:44

2023-07-04T01:44

украина

киев

республика крым

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Иск по водной блокаде Крыма предъявлен трем украинским ответчикам, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. Ранее Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. "Иск предъявлен в отношении трех ответчиков: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. Они получат статус ответчика и в обязательном порядке должны прибыть и высказать свою точку зрения по этому поводу. Но и их неявка не скажется на возможности проведения судебного процесса", - сказал Трофимов. По его словам, работа по подготовке иска велась на протяжении полутора лет. "Документально подтверждена каждая копейка, потраченная из бюджетной системы Республики Крым на преодоление последствий водной блокады. Предъявить что-то или с чем-то не согласиться, мягко говоря, будет крайне сложно", - сказал Трофимов. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://ria.ru/20230120/voda-1846308424.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873706894.html

украина

киев

республика крым

россия

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украина, киев, республика крым, россия, политика