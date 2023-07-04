Иск по водной блокаде Крыма предъявили трем ответчикам
Рабочая группа: иск по водной блокаде Крыма предъявили трем ответчикам
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПервая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Иск по водной блокаде Крыма предъявлен трем украинским ответчикам, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Ранее Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей.
"Иск предъявлен в отношении трех ответчиков: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. Они получат статус ответчика и в обязательном порядке должны прибыть и высказать свою точку зрения по этому поводу. Но и их неявка не скажется на возможности проведения судебного процесса", - сказал Трофимов.
По его словам, работа по подготовке иска велась на протяжении полутора лет.
"Документально подтверждена каждая копейка, потраченная из бюджетной системы Республики Крым на преодоление последствий водной блокады. Предъявить что-то или с чем-то не согласиться, мягко говоря, будет крайне сложно", - сказал Трофимов.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.