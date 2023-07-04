https://ria.ru/20230704/kor-1882222769.html

В пензенском селе Средняя Елюзань выявили 18 случаев кори

В пензенском селе Средняя Елюзань выявили 18 случаев кори - РИА Новости, 04.07.2023

В пензенском селе Средняя Елюзань выявили 18 случаев кори

Медики за пять дней выявили 18 случаев кори в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, 13 заболевших лечатся в больнице, сообщил минздрав... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:07

2023-07-04T18:07

2023-07-04T18:32

пензенская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Медики за пять дней выявили 18 случаев кори в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, 13 заболевших лечатся в больнице, сообщил минздрав региона."По состоянию на вторник, 4 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района число заболевших корью составляет 18 человек, из них 13 находятся в стационаре, пятеро проходят лечение амбулаторно. Все заболевшие в селе привиты против кори не были", - говорится в сообщении.Уточняется, что первые семь случаев кори в селе выявили 30 июня, после чего, "учитывая резкое осложнение эпидемиологической ситуации по кори в области", в Средней Елюзани ввели масочный режим, приостановили проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий "до стабилизации эпидемиологической ситуации". По данным ведомства, среди сельчан начата так называемая подчищающая иммунизация, а также иммунизация по эпидемическим показаниям, для чего имеется необходимый запас вакцины против кори."Единственное эффективное средство обезопаситься от опасной инфекции - вакцинация детей и взрослых против кори, которая активно продолжается в населенном пункте. Второе обязательное условие - изоляция заболевших и контактных лиц в течение 21 дня от момента контакта, что позволит прервать цепочку распространения вируса", - подчеркивается в сообщении.Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться.В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. В ведомстве уточняли, что рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются непривитые граждане РФ.Для предотвращения распространения заболевания подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ о проведении подчищающей иммунизации против кори. Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.

https://ria.ru/20230525/kor-1874099391.html

https://ria.ru/20230529/kor-1874882459.html

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пензенская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)