https://ria.ru/20230704/konkurentsiya-1882222547.html

В Берлине заявили о "жесткой" конкуренции США и Китая с ЕС в промышленности

В Берлине заявили о "жесткой" конкуренции США и Китая с ЕС в промышленности - РИА Новости, 04.07.2023

В Берлине заявили о "жесткой" конкуренции США и Китая с ЕС в промышленности

Америка и КНР осознанно и демонстративно действуют против Европы, которая находится в жесткой конкуренции с обеими странами в области промышленного... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:06

2023-07-04T18:06

2023-07-04T18:06

сша

китай

германия

роберт хабек

джо байден

экономика

в мире

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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Америка и КНР осознанно и демонстративно действуют против Европы, которая находится в жесткой конкуренции с обеими странами в области промышленного производства, заявил в понедельник вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. "Мы находимся в очень жесткой глобальной конкуренции с США и Китаем. И они сами это таким образом и видят. Действуя осознанно и демонстративно против Европы и, естественно, против друг друга", - сказал он, выступая на конференции в Берлине, посвященной промышленной политике. По словам Хабека, со стороны США и Китая конкуренция выражается в том числе в самостоятельном построении производственных процессов. "Сталь станет зелёной, но вопрос заключается в том, в Германии ли. И химическое производство станет зеленым, но останется ли оно в Германии?" - сказал Хабек. Он упомянул, что во многих вопросах Германия остаётся зависимой, напомнил о том, что российский газ более не поставляется в страну, а Китай недавно ввёл ограничения на экспорт германия и галлия. "Если та же судьба посетит литий, то проблема получит новое измерение. Мы должны были в прошлые годы выучить урок о суверенитете продукции, которая означает в свою очередь экономическую и энергетическую безопасность", - добавил он. Конференция транслировалась на сайте промышленного профсоюза IGBCE. Министерство коммерции Китая ранее сообщило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Позже, во вторник, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что эти действия соответствуют международной практике и не направлены против каких-либо конкретных стран. Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в августе 2022 года, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение около 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора. В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе, а после подписания в США акта об инфляции, многие компании рассматривают перенос производства в США.

https://ria.ru/20230518/borrel-1872657560.html

https://ria.ru/20230330/kitay-1861838055.html

https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html

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сша, китай, германия, роберт хабек, джо байден, экономика, в мире