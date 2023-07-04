https://ria.ru/20230704/kitay-1882085209.html
Путин рассказал о торговле с Китаем в рублях и юанях
Путин рассказал о торговле с Китаем в рублях и юанях - РИА Новости, 04.07.2023
Путин рассказал о торговле с Китаем в рублях и юанях
Более 80% торговли между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:30
2023-07-04T11:30
2023-07-04T11:42
китай
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 80% торговли между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин."Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляются уже в рублях и юанях", - сказал Путин на саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Он добавил, что торговля России с государствами-членами объединения увеличилась в прошлом году более чем на треть, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов."А за январь-апрель нынешнего года прибавила еще 35%", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20230704/kitay-1882080428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, экономика
Китай, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о торговле с Китаем в рублях и юанях
Путин: более 80 процентов торговли с Китаем осуществляются в рублях и юанях
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 80% торговли между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляются уже в рублях и юанях", - сказал Путин на саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
).
Он добавил, что торговля России с государствами-членами объединения увеличилась в прошлом году более чем на треть, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов.
"А за январь-апрель нынешнего года прибавила еще 35%", - отметил президент РФ.
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