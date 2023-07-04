https://ria.ru/20230704/kitay-1882085209.html

Путин рассказал о торговле с Китаем в рублях и юанях

Путин рассказал о торговле с Китаем в рублях и юанях - РИА Новости, 04.07.2023

Путин рассказал о торговле с Китаем в рублях и юанях

Более 80% торговли между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:30

2023-07-04T11:30

2023-07-04T11:42

китай

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 80% торговли между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин."Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляются уже в рублях и юанях", - сказал Путин на саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Он добавил, что торговля России с государствами-членами объединения увеличилась в прошлом году более чем на треть, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов."А за январь-апрель нынешнего года прибавила еще 35%", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20230704/kitay-1882080428.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, владимир путин, экономика