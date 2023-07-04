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Запретные кадры: что нельзя показывать в кино в России - РИА Новости, 04.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 04.07.2023 (обновлено: 13:01 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html
Запретные кадры: что нельзя показывать в кино в России
Запретные кадры: что нельзя показывать в кино в России - РИА Новости, 04.07.2023
Запретные кадры: что нельзя показывать в кино в России
Замоскворецкий суд рассмотрит оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на миллион рублей. Платформа не ограничила доступ детей к ЛГБТ-материалам. Что запрещено... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:00
2023-07-04T13:01
культура
кино и сериалы
россия
москва
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Замоскворецкий суд рассмотрит оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на миллион рублей. Платформа не ограничила доступ детей к ЛГБТ-материалам. Что запрещено показывать и как индустрия справляется с этими ограничениями — в материале РИА Новости.Он, она, они: пропаганда ЛГБТПропагандой считается позитивный образ ЛГБТ. Если же кадры не вызывают у зрителя положительных эмоций и сопровождаются соответствующим разъяснением, под действие статьи они не попадают.Кинозалы и онлайн-сервисы должны исключать материалы с гей-пропагандой. И ограничивать доступ детей к материалам о нетрадиционных отношениях: для этого нужна корректная маркировка контента и возрастные рамки на сервисе, которые ребенок не мог бы самостоятельно отключить.Например, мюзикл "Красавица и чудовище" вышел на российские экраны с повышенной маркировкой "16+" из-за вопросов к ориентации одного из персонажей. А в российском дубляже ленты "Мстители: Финал" убрали упоминание о свидании двух мужчин. "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем" вовсе исчезли с онлайн-платформ.Секс между мужчиной и женщиной нельзя показывать лицам младше 18 лет. Например, франко-бельгийская "Любовь" так и не попала в широкий прокат: Минкульт не выдал удостоверение, поскольку в картине "множество сцен порнографического характера", что вообще запрещено к демонстрации. Можно ли Волку курить: о запрете дурманящих средствВ 2012-м шли дискуссии о том, можно ли демонстрировать без купюр советские мультфильмы "Ну, погоди!" и "Чебурашка и крокодил Гена". Дело в том, что их герои — Волк и крокодил Гена — курят, что противоречит закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Персонажей в итоге не запретили, но в современном продолжении проекта Волк избавился от вредной привычки.Антитабачный закон не приветствует курение и в фильмах для взрослых. Сцены, в которых этого не удалось избежать, идут с оповещением о вреде табака.На этапе подготовки картин продюсеры отдельно изучают сценарий на соблюдение закона. Иногда находят кинематографические уловки, чтобы не нарушать правила, рассказала РИА Новости генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. &quot;Вместе со сценаристами и режиссером мы смотрим, можно ли заменить, например, курение в той или иной сцене, — пояснила она. — Если совсем убрать не получается, в ход идут разные художественные формы: можно показать затушенный окурок вместо курящего человека в кадре. Если не подходит ни то, ни другое, приходится повышать возрастной ценз проекта&quot;.Если в картине эпизодически упоминают алкоголь или другие одурманивающие вещества, осуждают их употребление, но не демонстрируют, можно показывать фильм детям от 12 лет. Однако если герой в кадре выпивает без осуждения, то маркировка повышается до "18+", как в комедийной драме датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной".Показывать изготовление наркотиков запрещено вовсе. По этой причине на российских платформах не найти американский сериал "Во все тяжкие".Крепкое словцо: материться можно, но с оговорками С 2014-го запрещено материться в кино. По закону "О государственном языке Российской Федерации" прокатное удостоверение не выдают лентам с ненормативной лексикой. Исключение — показы по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и демонстрация зарубежных картин на международных фестивалях на территории страны. В онлайн-кинотеатрах такие ленты идут с маркировкой "18+".Можно сделать вторую звуковую дорожку без нецензурного выражения, то есть попросту заглушить его.Насилие и экстремизм: что с хоррорами Эксперты до сих пор спорят, нужна ли промежуточная маркировка от нуля до 16 лет.Сегодня по закону для аудитории от шести лет разрешено ненатуралистическое изображение и описание несчастного случая, катастрофы либо ненасильственной смерти, но только без деталей, которые могут напугать детей. С 12 лет — эпизодическое изображение и описание жестокости (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа убийства или нанесения увечий при условии сострадания к жертве.По этой причине хорроры идут с маркировкой "18+".Продюсеры стараются сделать так, чтобы не повышать возрастной ценз. Но не всегда этого можно избежать. Не удалось и в сериале "Библиотекарь" по мотивам романа Михаила Елизарова.&quot;И в романе, и в сериале очень много сцен сатисфакций. Такие битвы невозможно убрать из сценария, он просто утратит смысл. На основе этого строится все повествование&quot;, — пояснила генеральный продюсер &quot;ВайТ Медиа&quot;.В любом виде запрещена пропаганда экстремизма, терроризма и призывы к противоправным действиям. Искажение истории: говорить только правдуВ России не приветствуются фильмы, искажающие исторические факты. Например, запрещена антисоветская пропаганда "Номер 44". Прокатного удостоверения лишилась и британская сатира "Смерть Сталина".
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кино и сериалы, россия, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Кино и сериалы, Россия, Москва, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

Запретные кадры: что нельзя показывать в кино в России

© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Замоскворецкий суд рассмотрит оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на миллион рублей. Платформа не ограничила доступ детей к ЛГБТ-материалам. Что запрещено показывать и как индустрия справляется с этими ограничениями — в материале РИА Новости.

Он, она, они: пропаганда ЛГБТ

Пропагандой считается позитивный образ ЛГБТ. Если же кадры не вызывают у зрителя положительных эмоций и сопровождаются соответствующим разъяснением, под действие статьи они не попадают.
© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Fotolia / nyul
Зрители в кинотеатре
Кинозалы и онлайн-сервисы должны исключать материалы с гей-пропагандой. И ограничивать доступ детей к материалам о нетрадиционных отношениях: для этого нужна корректная маркировка контента и возрастные рамки на сервисе, которые ребенок не мог бы самостоятельно отключить.

Статьи, запрещающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, педофилии, а также демонстрацию детям нетрадиционных отношений, внесли в КоАП в конце 2022-го.

Например, мюзикл "Красавица и чудовище" вышел на российские экраны с повышенной маркировкой "16+" из-за вопросов к ориентации одного из персонажей. А в российском дубляже ленты "Мстители: Финал" убрали упоминание о свидании двух мужчин. "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем" вовсе исчезли с онлайн-платформ.
© Walt Disney Pictures (2017) Кадр из фильма "Красавица и чудовище"
Кадр из фильма Красавица и чудовище
© Walt Disney Pictures (2017)
Кадр из фильма "Красавица и чудовище"

Ранее по части второй статьи 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier и Start на четыре и 3,8 миллиона рублей соответственно, "Мегафон ТВ" — на миллион рублей, дистрибьюторская компания "Русский репортаж" — на 500 тысяч рублей. Протоколы составлены на "Иви" и "Билайн ТВ".

Секс между мужчиной и женщиной нельзя показывать лицам младше 18 лет.
Например, франко-бельгийская "Любовь" так и не попала в широкий прокат: Минкульт не выдал удостоверение, поскольку в картине "множество сцен порнографического характера", что вообще запрещено к демонстрации.
© Depositphotos.com / Diana.mironenkoЖенщина и мужчина
Женщина и мужчина - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Depositphotos.com / Diana.mironenko
Женщина и мужчина

Можно ли Волку курить: о запрете дурманящих средств

В 2012-м шли дискуссии о том, можно ли демонстрировать без купюр советские мультфильмы "Ну, погоди!" и "Чебурашка и крокодил Гена". Дело в том, что их герои — Волк и крокодил Гена — курят, что противоречит закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Персонажей в итоге не запретили, но в современном продолжении проекта Волк избавился от вредной привычки.
© Okko/Союзмультфильм"Ну, погоди! Каникулы"
Ну, погоди! Каникулы
© Okko/Союзмультфильм
"Ну, погоди! Каникулы"
Антитабачный закон не приветствует курение и в фильмах для взрослых. Сцены, в которых этого не удалось избежать, идут с оповещением о вреде табака.
На этапе подготовки картин продюсеры отдельно изучают сценарий на соблюдение закона. Иногда находят кинематографические уловки, чтобы не нарушать правила, рассказала РИА Новости генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева.
«

"Вместе со сценаристами и режиссером мы смотрим, можно ли заменить, например, курение в той или иной сцене, — пояснила она. — Если совсем убрать не получается, в ход идут разные художественные формы: можно показать затушенный окурок вместо курящего человека в кадре. Если не подходит ни то, ни другое, приходится повышать возрастной ценз проекта".

© Capella FilmКадр из фильма "Еще по одной"
Кадр из фильма Ещё по одной
© Capella Film
Кадр из фильма "Еще по одной"
Если в картине эпизодически упоминают алкоголь или другие одурманивающие вещества, осуждают их употребление, но не демонстрируют, можно показывать фильм детям от 12 лет. Однако если герой в кадре выпивает без осуждения, то маркировка повышается до "18+", как в комедийной драме датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной".
Показывать изготовление наркотиков запрещено вовсе. По этой причине на российских платформах не найти американский сериал "Во все тяжкие".

Крепкое словцо: материться можно, но с оговорками

С 2014-го запрещено материться в кино. По закону "О государственном языке Российской Федерации" прокатное удостоверение не выдают лентам с ненормативной лексикой. Исключение — показы по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и демонстрация зарубежных картин на международных фестивалях на территории страны. В онлайн-кинотеатрах такие ленты идут с маркировкой "18+".
Можно сделать вторую звуковую дорожку без нецензурного выражения, то есть попросту заглушить его.
© KIONКадр из трейлера к сериалу "Почка"
Кадр из трейлера к сериалу Почка
© KION
Кадр из трейлера к сериалу "Почка"

Насилие и экстремизм: что с хоррорами

Эксперты до сих пор спорят, нужна ли промежуточная маркировка от нуля до 16 лет.
Сегодня по закону для аудитории от шести лет разрешено ненатуралистическое изображение и описание несчастного случая, катастрофы либо ненасильственной смерти, но только без деталей, которые могут напугать детей. С 12 лет — эпизодическое изображение и описание жестокости (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа убийства или нанесения увечий при условии сострадания к жертве.
По этой причине хорроры идут с маркировкой "18+".
© Paramount Pictures (2023) Кадр из фильма "Крик 6"
Кадр из фильма Крик 6
© Paramount Pictures (2023)
Кадр из фильма "Крик 6"
Продюсеры стараются сделать так, чтобы не повышать возрастной ценз. Но не всегда этого можно избежать. Не удалось и в сериале "Библиотекарь" по мотивам романа Михаила Елизарова.
«

"И в романе, и в сериале очень много сцен сатисфакций. Такие битвы невозможно убрать из сценария, он просто утратит смысл. На основе этого строится все повествование", — пояснила генеральный продюсер "ВайТ Медиа".

В любом виде запрещена пропаганда экстремизма, терроризма и призывы к противоправным действиям.
© Фото : ВайТМедиаНа съемках сериала "Бибиотекарь"
На съемках сериала Бибиотекарь - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : ВайТМедиа
На съемках сериала "Бибиотекарь"

Искажение истории: говорить только правду

В России не приветствуются фильмы, искажающие исторические факты. Например, запрещена антисоветская пропаганда "Номер 44". Прокатного удостоверения лишилась и британская сатира "Смерть Сталина".
Кадр из сериала За счастьем
А вот и был: как снимали секс в советском кино и как сейчас
30 июня, 08:00
 
КультураКино и сериалыРоссияМоскваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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