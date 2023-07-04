https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html

Запретные кадры: что нельзя показывать в кино в России

Запретные кадры: что нельзя показывать в кино в России - РИА Новости, 04.07.2023

Запретные кадры: что нельзя показывать в кино в России

Замоскворецкий суд рассмотрит оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на миллион рублей. Платформа не ограничила доступ детей к ЛГБТ-материалам. Что запрещено... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:00

2023-07-04T13:01

культура

кино и сериалы

россия

москва

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Замоскворецкий суд рассмотрит оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на миллион рублей. Платформа не ограничила доступ детей к ЛГБТ-материалам. Что запрещено показывать и как индустрия справляется с этими ограничениями — в материале РИА Новости.Он, она, они: пропаганда ЛГБТПропагандой считается позитивный образ ЛГБТ. Если же кадры не вызывают у зрителя положительных эмоций и сопровождаются соответствующим разъяснением, под действие статьи они не попадают.Кинозалы и онлайн-сервисы должны исключать материалы с гей-пропагандой. И ограничивать доступ детей к материалам о нетрадиционных отношениях: для этого нужна корректная маркировка контента и возрастные рамки на сервисе, которые ребенок не мог бы самостоятельно отключить.Например, мюзикл "Красавица и чудовище" вышел на российские экраны с повышенной маркировкой "16+" из-за вопросов к ориентации одного из персонажей. А в российском дубляже ленты "Мстители: Финал" убрали упоминание о свидании двух мужчин. "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем" вовсе исчезли с онлайн-платформ.Секс между мужчиной и женщиной нельзя показывать лицам младше 18 лет. Например, франко-бельгийская "Любовь" так и не попала в широкий прокат: Минкульт не выдал удостоверение, поскольку в картине "множество сцен порнографического характера", что вообще запрещено к демонстрации. Можно ли Волку курить: о запрете дурманящих средствВ 2012-м шли дискуссии о том, можно ли демонстрировать без купюр советские мультфильмы "Ну, погоди!" и "Чебурашка и крокодил Гена". Дело в том, что их герои — Волк и крокодил Гена — курят, что противоречит закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Персонажей в итоге не запретили, но в современном продолжении проекта Волк избавился от вредной привычки.Антитабачный закон не приветствует курение и в фильмах для взрослых. Сцены, в которых этого не удалось избежать, идут с оповещением о вреде табака.На этапе подготовки картин продюсеры отдельно изучают сценарий на соблюдение закона. Иногда находят кинематографические уловки, чтобы не нарушать правила, рассказала РИА Новости генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. "Вместе со сценаристами и режиссером мы смотрим, можно ли заменить, например, курение в той или иной сцене, — пояснила она. — Если совсем убрать не получается, в ход идут разные художественные формы: можно показать затушенный окурок вместо курящего человека в кадре. Если не подходит ни то, ни другое, приходится повышать возрастной ценз проекта".Если в картине эпизодически упоминают алкоголь или другие одурманивающие вещества, осуждают их употребление, но не демонстрируют, можно показывать фильм детям от 12 лет. Однако если герой в кадре выпивает без осуждения, то маркировка повышается до "18+", как в комедийной драме датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной".Показывать изготовление наркотиков запрещено вовсе. По этой причине на российских платформах не найти американский сериал "Во все тяжкие".Крепкое словцо: материться можно, но с оговорками С 2014-го запрещено материться в кино. По закону "О государственном языке Российской Федерации" прокатное удостоверение не выдают лентам с ненормативной лексикой. Исключение — показы по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и демонстрация зарубежных картин на международных фестивалях на территории страны. В онлайн-кинотеатрах такие ленты идут с маркировкой "18+".Можно сделать вторую звуковую дорожку без нецензурного выражения, то есть попросту заглушить его.Насилие и экстремизм: что с хоррорами Эксперты до сих пор спорят, нужна ли промежуточная маркировка от нуля до 16 лет.Сегодня по закону для аудитории от шести лет разрешено ненатуралистическое изображение и описание несчастного случая, катастрофы либо ненасильственной смерти, но только без деталей, которые могут напугать детей. С 12 лет — эпизодическое изображение и описание жестокости (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа убийства или нанесения увечий при условии сострадания к жертве.По этой причине хорроры идут с маркировкой "18+".Продюсеры стараются сделать так, чтобы не повышать возрастной ценз. Но не всегда этого можно избежать. Не удалось и в сериале "Библиотекарь" по мотивам романа Михаила Елизарова."И в романе, и в сериале очень много сцен сатисфакций. Такие битвы невозможно убрать из сценария, он просто утратит смысл. На основе этого строится все повествование", — пояснила генеральный продюсер "ВайТ Медиа".В любом виде запрещена пропаганда экстремизма, терроризма и призывы к противоправным действиям. Искажение истории: говорить только правдуВ России не приветствуются фильмы, искажающие исторические факты. Например, запрещена антисоветская пропаганда "Номер 44". Прокатного удостоверения лишилась и британская сатира "Смерть Сталина".

https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html

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кино и сериалы, россия, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)