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Хуснуллин: более 260 километров дорог привели в порядок в новых регионах

Хуснуллин: более 260 километров дорог привели в порядок в новых регионах - РИА Новости, 04.07.2023

Хуснуллин: более 260 километров дорог привели в порядок в новых регионах

В первом полугодии 2023 года в новых регионах России приведены в порядок более 260 километров дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:37

2023-07-04T18:37

2023-07-04T18:51

марат хуснуллин

жкх

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В первом полугодии 2023 года в новых регионах России приведены в порядок более 260 километров дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В своем телеграм-канале он написал, что сегодня на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил о социально-экономическом развитии четырех новых регионов страны."Проводим большую комплексную работу. В первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более 2 000. Отремонтировали более 150 социальных объектов и более 1 000 объектов ЖКХ. Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 километров дорог", - сообщил вице-премьер.

https://ria.ru/20230704/razvitie-1882228728.html

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марат хуснуллин, жкх, россия, владимир путин