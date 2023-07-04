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Хуснуллин: более 260 километров дорог привели в порядок в новых регионах - РИА Новости, 04.07.2023
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18:37 04.07.2023 (обновлено: 18:51 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/khusnullin-1882228840.html
Хуснуллин: более 260 километров дорог привели в порядок в новых регионах
Хуснуллин: более 260 километров дорог привели в порядок в новых регионах - РИА Новости, 04.07.2023
Хуснуллин: более 260 километров дорог привели в порядок в новых регионах
В первом полугодии 2023 года в новых регионах России приведены в порядок более 260 километров дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:37
2023-07-04T18:51
марат хуснуллин
жкх
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В первом полугодии 2023 года в новых регионах России приведены в порядок более 260 километров дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В своем телеграм-канале он написал, что сегодня на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил о социально-экономическом развитии четырех новых регионов страны."Проводим большую комплексную работу. В первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более 2 000. Отремонтировали более 150 социальных объектов и более 1 000 объектов ЖКХ. Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 километров дорог", - сообщил вице-премьер.
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марат хуснуллин, жкх, россия, владимир путин
Марат Хуснуллин, ЖКХ, Россия, Владимир Путин
Хуснуллин: более 260 километров дорог привели в порядок в новых регионах

Вице-премьер Хуснуллин: более 260 километров дорог привели в порядок в новых регионах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В первом полугодии 2023 года в новых регионах России приведены в порядок более 260 километров дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В своем телеграм-канале он написал, что сегодня на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил о социально-экономическом развитии четырех новых регионов страны.
"Проводим большую комплексную работу. В первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более 2 000. Отремонтировали более 150 социальных объектов и более 1 000 объектов ЖКХ. Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 километров дорог", - сообщил вице-премьер.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов
Вчера, 18:35
 
Марат ХуснуллинЖКХРоссияВладимир Путин
 
 
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