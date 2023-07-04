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Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину - РИА Новости, 04.07.2023
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17:34 04.07.2023 (обновлено: 18:06 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/kadyrov-1882213405.html
Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину
Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину - РИА Новости, 04.07.2023
Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что поручил установить личности напавших на журналистку Елену Милашину. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:34
2023-07-04T18:06
происшествия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
елена милашина
беслан
нижний новгород
грозный
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что поручил установить личности напавших на журналистку Елену Милашину."Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", — написал руководитель республики.По данным аппарата омбудсмена, неизвестные напали и избили в аэропорту Грозного корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора подзащитной.Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат — ножевое ранение. Пострадавших в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева увезли в больницу в Беслан.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимиру Путину доложили о нападении на адвоката и журналистку. По его словам, этим вопросом уже занимается уполномоченный представитель президента по правам человека Татьяна Москалькова, обратившаяся в СК и прокуратуру Чечни. Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный.Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Кадыров отметил, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции. Сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил женщину к 5,5 года колонии общего режима, вину она не признала.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882180574.html
https://ria.ru/20230704/napadenie-1882143376.html
беслан
нижний новгород
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происшествия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, елена милашина, беслан, нижний новгород, грозный, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне, Елена Милашина, Беслан, Нижний Новгород, Грозный, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину

Глава Чечни Кадыров пообещал разобраться с нападением на Милашину и Немова в Грозном

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что поручил установить личности напавших на журналистку Елену Милашину.
«
"Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", — написал руководитель республики.
По данным аппарата омбудсмена, неизвестные напали и избили в аэропорту Грозного корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора подзащитной.
Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат — ножевое ранение. Пострадавших в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева увезли в больницу в Беслан.
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В Госдуме просят возбудить уголовное дело о нападении на Милашину и Немова
Вчера, 15:53
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимиру Путину доложили о нападении на адвоката и журналистку. По его словам, этим вопросом уже занимается уполномоченный представитель президента по правам человека Татьяна Москалькова, обратившаяся в СК и прокуратуру Чечни. Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный.
Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Кадыров отметил, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции. Сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил женщину к 5,5 года колонии общего режима, вину она не признала.
Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией
Вчера, 14:04
 
ПроисшествияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровНападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в ЧечнеЕлена МилашинаБесланНижний НовгородГрозныйДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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