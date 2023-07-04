Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину
Глава Чечни Кадыров пообещал разобраться с нападением на Милашину и Немова в Грозном
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что поручил установить личности напавших на журналистку Елену Милашину.
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"Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", — написал руководитель республики.
По данным аппарата омбудсмена, неизвестные напали и избили в аэропорту Грозного корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора подзащитной.
Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат — ножевое ранение. Пострадавших в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева увезли в больницу в Беслан.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимиру Путину доложили о нападении на адвоката и журналистку. По его словам, этим вопросом уже занимается уполномоченный представитель президента по правам человека Татьяна Москалькова, обратившаяся в СК и прокуратуру Чечни. Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный.
Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Кадыров отметил, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции. Сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил женщину к 5,5 года колонии общего режима, вину она не признала.