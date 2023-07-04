https://ria.ru/20230704/kadyrov-1882213405.html

Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину

Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину - РИА Новости, 04.07.2023

Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что поручил установить личности напавших на журналистку Елену Милашину. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:34

2023-07-04T17:34

2023-07-04T18:06

происшествия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

елена милашина

беслан

нижний новгород

грозный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_976a2a5236cb08b1578293ff172ab744.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что поручил установить личности напавших на журналистку Елену Милашину."Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", — написал руководитель республики.По данным аппарата омбудсмена, неизвестные напали и избили в аэропорту Грозного корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора подзащитной.Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат — ножевое ранение. Пострадавших в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева увезли в больницу в Беслан.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимиру Путину доложили о нападении на адвоката и журналистку. По его словам, этим вопросом уже занимается уполномоченный представитель президента по правам человека Татьяна Москалькова, обратившаяся в СК и прокуратуру Чечни. Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный.Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Кадыров отметил, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции. Сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил женщину к 5,5 года колонии общего режима, вину она не признала.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882180574.html

https://ria.ru/20230704/napadenie-1882143376.html

беслан

нижний новгород

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, елена милашина, беслан, нижний новгород, грозный, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)