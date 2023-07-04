https://ria.ru/20230704/iturup-1882164202.html

Захарова указала Японии на одну деталь о Курильских островах

Захарова указала Японии на одну деталь о Курильских островах - РИА Новости, 04.07.2023

Захарова указала Японии на одну деталь о Курильских островах

Остров Итуруп принадлежит России, Токио это пора выучить, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:05

2023-07-04T15:05

2023-07-04T15:06

япония

итуруп

россия

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Остров Итуруп принадлежит России, Токио это пора выучить, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний протест японских властей. Как сообщило ранее агентство Киодо со ссылкой на информированные источники, правительство Японии направило России протест в связи с визитом вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на остров Итуруп. "Остров наш. Пора выучить", - написала она. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230629/yaponiya-1881015207.html

япония

итуруп

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, итуруп, россия, мария захарова