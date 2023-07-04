https://ria.ru/20230704/istrebitel-1882191615.html

В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31

В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 04.07.2023

В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета над Авачинским заливом в Камчатском крае, спасатели ищут экипаж, сообщили в отделе... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:32

2023-07-04T16:32

2023-07-04T18:08

миг-31

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882192180_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_08314c3ce88a7913c7bccf0d51ff9147.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета над Авачинским заливом в Камчатском крае, спасатели ищут экипаж, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ)."При выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31", — говорится в заявлении ТОФ.Уточняется, что самолет летел без боекомплекта.К месту аварии направлены поисково-спасательные силы ТОФ.

https://ria.ru/20230426/mig-31-1867954407.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

миг-31, камчатский край