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В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 04.07.2023
В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета над Авачинским заливом в Камчатском крае, спасатели ищут экипаж, сообщили в отделе... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:32
2023-07-04T16:32
2023-07-04T18:08
миг-31
камчатский край
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета над Авачинским заливом в Камчатском крае, спасатели ищут экипаж, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ)."При выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31", — говорится в заявлении ТОФ.Уточняется, что самолет летел без боекомплекта.К месту аварии направлены поисково-спасательные силы ТОФ.
https://ria.ru/20230426/mig-31-1867954407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миг-31, камчатский край
В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
ТОФ: МиГ-31 разбился во время учебного полета над Авачинским заливом на Камчатке
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета над Авачинским заливом в Камчатском крае, спасатели ищут экипаж, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).
"При выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31", — говорится в заявлении ТОФ
.
Уточняется, что самолет летел без боекомплекта.
К месту аварии направлены поисково-спасательные силы ТОФ.
Аварии и катастрофы истребителей МиГ-31 в России в 2010-2023 годах