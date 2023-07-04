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В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 04.07.2023
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16:32 04.07.2023 (обновлено: 18:08 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/istrebitel-1882191615.html
В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 04.07.2023
В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета над Авачинским заливом в Камчатском крае, спасатели ищут экипаж, сообщили в отделе... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:32
2023-07-04T18:08
миг-31
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета над Авачинским заливом в Камчатском крае, спасатели ищут экипаж, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ)."При выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31", — говорится в заявлении ТОФ.Уточняется, что самолет летел без боекомплекта.К месту аварии направлены поисково-спасательные силы ТОФ.
https://ria.ru/20230426/mig-31-1867954407.html
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миг-31, камчатский край
МиГ-31, Камчатский край
В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31

ТОФ: МиГ-31 разбился во время учебного полета над Авачинским заливом на Камчатке

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-31
Самолет МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет МиГ-31
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета над Авачинским заливом в Камчатском крае, спасатели ищут экипаж, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).
"При выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31", — говорится в заявлении ТОФ.
Уточняется, что самолет летел без боекомплекта.
К месту аварии направлены поисково-спасательные силы ТОФ.
Падение истребителя МиГ-31 в Мурманской области. Кадр видео очевидца
Аварии и катастрофы истребителей МиГ-31 в России в 2010-2023 годах
26 апреля, 18:21
 
МиГ-31Камчатский край
 
 
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