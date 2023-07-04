https://ria.ru/20230704/iran-1882122580.html

Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС

Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023

Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС

Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, обеспечения суверенитета и устойчивого развития... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:02

2023-07-04T13:02

2023-07-04T13:02

в мире

иран

шос

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, обеспечения суверенитета и устойчивого развития экономики, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. "Мы полагаем, что полное членство в этой важной организации (ШОС - ред.) обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше", - сказал он, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник.

https://ria.ru/20230704/shos-1882114680.html

иран

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, шос