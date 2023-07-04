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Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
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13:02 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/iran-1882122580.html
Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС
Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС
Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, обеспечения суверенитета и устойчивого развития... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:02
2023-07-04T13:02
в мире
иран
шос
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, обеспечения суверенитета и устойчивого развития экономики, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. "Мы полагаем, что полное членство в этой важной организации (ШОС - ред.) обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше", - сказал он, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник.
https://ria.ru/20230704/shos-1882114680.html
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в мире, иран, шос
В мире, Иран, ШОС
Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС

Президент Ирана Раиси: членство в ШОС обеспечит укрепление безопасности страны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, обеспечения суверенитета и устойчивого развития экономики, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.
"Мы полагаем, что полное членство в этой важной организации (ШОС - ред.) обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше", - сказал он, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник.
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