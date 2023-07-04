https://ria.ru/20230704/iran-1882122580.html
Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС
Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС
Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, обеспечения суверенитета и устойчивого развития... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:02
2023-07-04T13:02
2023-07-04T13:02
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шос
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, обеспечения суверенитета и устойчивого развития экономики, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. "Мы полагаем, что полное членство в этой важной организации (ШОС - ред.) обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше", - сказал он, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник.
https://ria.ru/20230704/shos-1882114680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, шос
Президент Ирана рассказал о преимуществах членства в ШОС
Президент Ирана Раиси: членство в ШОС обеспечит укрепление безопасности страны