https://ria.ru/20230704/intsident-1882055892.html
Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице
Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице - РИА Новости, 04.07.2023
Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице
Руководство ижевской больницы и бывший мэр Ижевска, бизнесмен Денис Агашин, потребовавший от клиники вернуть все его подарки, достигли взаимопонимания и не... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:39
2023-07-04T08:39
2023-07-04T08:39
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831466051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f924a63c92763c63e917350072536df.jpg
УФА, 4 июл - РИА Новости. Руководство ижевской больницы и бывший мэр Ижевска, бизнесмен Денис Агашин, потребовавший от клиники вернуть все его подарки, достигли взаимопонимания и не имеют претензий друг к другу, сообщил РИА Новости председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. Ранее сообщалось, что Агашин потребовал от городской клинической больницы №6 вернуть подаренные им окна, потолок и сантехнику. "Да, нам известно об этой ситуации. Недопонимание между ижевским предпринимателем Денисом Агашиным и руководством одной из государственных больниц города было связано с отсутствием конструктивного диалога и вмешательством сторонних лиц, заинтересованных в раздувании конфликта",- прокомментировал ситуацию агентству Семёнов. По его словам, "в настоящий момент стороны открыто и спокойно пообщались, достигли взаимопонимания, имущественных или каких-либо иных претензий друг к другу не имеют". "К сожалению, в соцсетях люди склонны делиться друг с другом именно такими "жареными" новостями, потому что это позволяет выплеснуть эмоции в комментариях", - добавил Семёнов. В правительстве региона рассказали, что в больницы республики с начала года поступило более 30 единиц современного медицинского оборудования, в пяти районах Удмуртии началось строительство врачебных амбулаторий, в Сарапуле подрядчик приступил к строительству поликлиники.
https://ria.ru/20230616/tekhnika-1878687262.html
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831466051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_403beb9f331055868ca66e00d3d8d9f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), ижевск
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск
УФА, 4 июл - РИА Новости. Руководство ижевской больницы и бывший мэр Ижевска, бизнесмен Денис Агашин, потребовавший от клиники вернуть все его подарки, достигли взаимопонимания и не имеют претензий друг к другу, сообщил РИА Новости председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.
Ранее сообщалось, что Агашин потребовал от городской клинической больницы №6 вернуть подаренные им окна, потолок и сантехнику.
"Да, нам известно об этой ситуации. Недопонимание между ижевским предпринимателем Денисом Агашиным и руководством одной из государственных больниц города было связано с отсутствием конструктивного диалога и вмешательством сторонних лиц, заинтересованных в раздувании конфликта",- прокомментировал ситуацию агентству Семёнов.
По его словам, "в настоящий момент стороны открыто и спокойно пообщались, достигли взаимопонимания, имущественных или каких-либо иных претензий друг к другу не имеют". "К сожалению, в соцсетях люди склонны делиться друг с другом именно такими "жареными" новостями, потому что это позволяет выплеснуть эмоции в комментариях", - добавил Семёнов.
В правительстве региона рассказали, что в больницы республики с начала года поступило более 30 единиц современного медицинского оборудования, в пяти районах Удмуртии началось строительство врачебных амбулаторий, в Сарапуле
подрядчик приступил к строительству поликлиники.
Удмуртия и компания "Римера" договорились выпускать горнодобывающую технику