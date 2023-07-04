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Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице - РИА Новости, 04.07.2023
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Удмуртская Республика
 
08:39 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/intsident-1882055892.html
Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице
Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице - РИА Новости, 04.07.2023
Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице
Руководство ижевской больницы и бывший мэр Ижевска, бизнесмен Денис Агашин, потребовавший от клиники вернуть все его подарки, достигли взаимопонимания и не... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:39
2023-07-04T08:39
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Руководство ижевской больницы и бывший мэр Ижевска, бизнесмен Денис Агашин, потребовавший от клиники вернуть все его подарки, достигли взаимопонимания и не имеют претензий друг к другу, сообщил РИА Новости председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. Ранее сообщалось, что Агашин потребовал от городской клинической больницы №6 вернуть подаренные им окна, потолок и сантехнику. "Да, нам известно об этой ситуации. Недопонимание между ижевским предпринимателем Денисом Агашиным и руководством одной из государственных больниц города было связано с отсутствием конструктивного диалога и вмешательством сторонних лиц, заинтересованных в раздувании конфликта",- прокомментировал ситуацию агентству Семёнов. По его словам, "в настоящий момент стороны открыто и спокойно пообщались, достигли взаимопонимания, имущественных или каких-либо иных претензий друг к другу не имеют". "К сожалению, в соцсетях люди склонны делиться друг с другом именно такими "жареными" новостями, потому что это позволяет выплеснуть эмоции в комментариях", - добавил Семёнов. В правительстве региона рассказали, что в больницы республики с начала года поступило более 30 единиц современного медицинского оборудования, в пяти районах Удмуртии началось строительство врачебных амбулаторий, в Сарапуле подрядчик приступил к строительству поликлиники.
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удмуртская республика (удмуртия), ижевск
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск

Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице

© Андрей БелавинИжевск
Ижевск
© Андрей Белавин
Ижевск. Архивное фото
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Руководство ижевской больницы и бывший мэр Ижевска, бизнесмен Денис Агашин, потребовавший от клиники вернуть все его подарки, достигли взаимопонимания и не имеют претензий друг к другу, сообщил РИА Новости председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.
Ранее сообщалось, что Агашин потребовал от городской клинической больницы №6 вернуть подаренные им окна, потолок и сантехнику.
"Да, нам известно об этой ситуации. Недопонимание между ижевским предпринимателем Денисом Агашиным и руководством одной из государственных больниц города было связано с отсутствием конструктивного диалога и вмешательством сторонних лиц, заинтересованных в раздувании конфликта",- прокомментировал ситуацию агентству Семёнов.
По его словам, "в настоящий момент стороны открыто и спокойно пообщались, достигли взаимопонимания, имущественных или каких-либо иных претензий друг к другу не имеют". "К сожалению, в соцсетях люди склонны делиться друг с другом именно такими "жареными" новостями, потому что это позволяет выплеснуть эмоции в комментариях", - добавил Семёнов.
В правительстве региона рассказали, что в больницы республики с начала года поступило более 30 единиц современного медицинского оборудования, в пяти районах Удмуртии началось строительство врачебных амбулаторий, в Сарапуле подрядчик приступил к строительству поликлиники.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)Ижевск
 
 
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