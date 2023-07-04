https://ria.ru/20230704/intsident-1882055892.html

Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице

Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице - РИА Новости, 04.07.2023

Власти Удмуртии прокомментировали инцидент в больнице

Руководство ижевской больницы и бывший мэр Ижевска, бизнесмен Денис Агашин, потребовавший от клиники вернуть все его подарки, достигли взаимопонимания и не... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:39

2023-07-04T08:39

2023-07-04T08:39

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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УФА, 4 июл - РИА Новости. Руководство ижевской больницы и бывший мэр Ижевска, бизнесмен Денис Агашин, потребовавший от клиники вернуть все его подарки, достигли взаимопонимания и не имеют претензий друг к другу, сообщил РИА Новости председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. Ранее сообщалось, что Агашин потребовал от городской клинической больницы №6 вернуть подаренные им окна, потолок и сантехнику. "Да, нам известно об этой ситуации. Недопонимание между ижевским предпринимателем Денисом Агашиным и руководством одной из государственных больниц города было связано с отсутствием конструктивного диалога и вмешательством сторонних лиц, заинтересованных в раздувании конфликта",- прокомментировал ситуацию агентству Семёнов. По его словам, "в настоящий момент стороны открыто и спокойно пообщались, достигли взаимопонимания, имущественных или каких-либо иных претензий друг к другу не имеют". "К сожалению, в соцсетях люди склонны делиться друг с другом именно такими "жареными" новостями, потому что это позволяет выплеснуть эмоции в комментариях", - добавил Семёнов. В правительстве региона рассказали, что в больницы республики с начала года поступило более 30 единиц современного медицинского оборудования, в пяти районах Удмуртии началось строительство врачебных амбулаторий, в Сарапуле подрядчик приступил к строительству поликлиники.

https://ria.ru/20230616/tekhnika-1878687262.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

удмуртская республика (удмуртия), ижевск