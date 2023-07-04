https://ria.ru/20230704/gelendzhik-1881982360.html

Город в идеальной бухте. Лучшие пляжи, рестораны и винодельни Геленджика

Город в идеальной бухте. Лучшие пляжи, рестораны и винодельни Геленджика - РИА Новости, 04.07.2023

Город в идеальной бухте. Лучшие пляжи, рестораны и винодельни Геленджика

"Жемчужина у моря", "Город, в который хочется вернуться" — так отзываются о Геленджике. В этом году турпоток увеличился на треть, не помешала даже отмена... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:09

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. "Жемчужина у моря", "Город, в который хочется вернуться" — так отзываются о Геленджике. В этом году турпоток увеличился на треть, не помешала даже отмена авиасообщения. Курорту есть что предложить отдыхающим и помимо пляжей — парки, винодельни, гастрономические изыски, природные достопримечательности. Что не пропустить во время отпуска — в материале РИА Новости.На курорт — по воде"Геленджик — популярный курорт уже многие годы, но сейчас он превращается в настоящую "русскую Сицилию". Цвет крыш здесь — нежно-терракотовый, отлично оборудованные пляжи", — говорит гид Дарья Безрукова.На третьем (после Сочи и Анапы) по популярности курорте Краснодарского края в этом году отдохнет почти на треть гостей больше, чем в прошлом, прогнозируют эксперты национального туроператора "Алеан", а специалисты туроператора "Дельфин" также отмечают рост числа путешественников — на 15 процентов.Росту интереса не помешает непростая логистика: аэропорт закрыт, а на поезде добраться можно только с пересадкой — от Новороссийска или Краснодара. В первом случае на автобусе или такси придется проехать 30 километров, во втором — около 100.Также на курорт можно попасть из Сочи и Новороссийска по воде. "Небольшие комфортабельные морские трамвайчики очень востребованы. Из Сочи дорога занимает четыре часа, из Новороссийска — 45 минут", — рассказывает гид Светлана Гонцова.Еще немного цифр: минимальная стоимость путевки на неделю на двоих в Геленджик с проживанием в "трешке" с завтраками — от 57 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру". Десять дней втроем в отеле той же категории, работающем по системе "все включено", стоят от 130 тысяч рублей. Дешевле всего остановиться в гостевом доме — там цена начинается от 30 тысяч рублей в неделю, уточнили в "Алеане".Пляжи на выборГеленджик расположен в одноименной бухте. Вода там теплее, чем в открытом море. Но лучше выбирать пляжи по краям "чаши" — Тонкого и Толстого мыса, там чище, обращает внимание Дарья Безрукова.Сама бухта почти идеальной формы, таких на планете всего девять. Причем расстояние между мысами равно одной морской миле — 1852 метра.Внутри бухты пляжи галечные, единственный песчаный — Центральный. "Для него со дна моря намыли песок", — объясняет гид Владимир Косолапов.Местные купаются за городом, например, на пляже "Сосновка" в трех километрах от курорта, а также в поселках Криница или Прасковеевка. Недалеко — знаменитая скала Парус, традиционное место для селфи. Поклонникам песчано-галечного побережья стоит отправиться в Кабардинку (18 километров) или Архипо-Осиповку (55 километров), советует Косолапов.Гид Дарья Безрукова рекомендует съездить в Голубую бухту, что в 14 километрах от центра курорта. Там невероятный цвет воды, мелкая галька, рядом — туристическая тропа с видом на живописные окрестности."Арка Любви", Ассоль и Золотая РыбкаГлавная достопримечательность курорта — набережная длиной 14 километров с восьмикилометровой пешеходной зоной. Там десятки кафе и ресторанов, велодорожки, клумбы, фонтаны. Сюда выходят главные улицы, здесь начинаются пешеходные маршруты.Считается, что название курорт получил от тюркского словосочетания "белая невеста". Ее скульптура установлена у воды, как и памятники туристу, Золотой Рыбке, Ассоль, коту ученому, старому маячнику."Пройдя под "Аркой Любви" и шагая по аллее с пицундскими соснами, туристы смогут выбрать место для трапезы с видом на море. Эту часть набережной считают гастрономической", — говорит Гонцова.Еще экскурсовод советует зайти в кафе "Кофе. Кошка. Мандельштам", называя его "небольшим, атмосферным и вкусным местом". Там же загляните в бар 1870 Wine&Food, где можно продегустировать тихие и игристые вина, попробовать авторскую кухню.На любой вкусВ заведении "Дивноморская Rakushka" есть рапаны, устрицы, запеченные с сыром и беконом, мидии в винном соусе и свежая рыба. Иногда, по словам гидов, к блюду подают бокал игристого бесплатно."Популярны рестораны "Хата Казака", "Веселая кума", "Украинский дворик", а за пиццей — в ресторан "Сицилия", — перечисляет Владимир Косолапов.За вкусной форелью и хорошим мясом отправляйтесь в Кабардинку в "Кастальскую Купель", отличные блюда кавказской кухни — в ресторане "Зарбазан". Любители барабули оценят ее в "Сыроварне", отмечает Светлана Гонцова. "Рядом с Центральной площадью — симпатичное кафе "ВИНиГРЕТ", интересная атмосфера и вкусно, а молодежь собирается в кафе "Цех", — добавляет она.За мороженым ходят в кафе "Джелатиамо". Его хозяин — из Италии. "Российская публика открыта к экспериментам. В кафе можно попробовать не только традиционное итальянское мороженое, но и необычное — с горгонзолой, хурмой", — рассказывает Дарья Безрукова.Поездка на винодельни — часть обязательной программы тура. Одна из самых красивых и модных в крае — "Криница", считает Безрукова.Также стоит посетить "Шато де Талю". "Там большая ресторанная зона, проводят экскурсии. Можно порисовать вином, попасть на концерт, поучаствовать в роскошных завтраках во французском стиле", — говорит экскурсовод.Напитки этих виноделен можно дегустировать и в Геленджике — в барах "Грандевин" и 1870 Wine&Food, уточняет гид.Смотровые площадки и сафари-паркСафари–парк — первый на черноморском побережье реабилитационный центр для животных. "Его создавали для зверей-пенсионеров, работавших в цирке. Но постепенно там поселились и животные, отобранные у курортных фотографов", — объясняет Косолапов. В парке большие вольеры, почти как в естественной природе. Там же — несколько музеев и канатка, которая поднимет на вершину Маркотхского хребта, откуда открывается вид на город с 640 метров над уровнем моря.Также с высоты птичьего полета — с 600 метров — можно рассматривать окрестности с площадки парка "Олимп". Рядом — поклонный крест высотой 43 метра, похожий на знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, и колесо обозрения, рассказывает Гонцова.В 18 километрах от курорта, в Кабардинке, находится Старый парк. Туда идет фирменный автобус, перевозящий туристов от остановки "Центральный рынок" в Геленджике. На территории воссозданы миниатюры пирамиды Хеопса, храма Зевса, дозорная башня и каменный мост эпохи Средневековья, синтоистская часовня. "Можно зайти в Дом Кавказа и Дом Востока. Еще там фантастическая картинная галерея, театр и зал с отличной акустикой, где проходят джазовые концерты", — перечисляет Безрукова.Самые ценные исторические памятники — дольмены, большие древние рукотворные сооружения, похожие на улья. Им около пяти тысяч лет, в окрестностях Геленджика более 200 таких объектов, отмечает Владимир Косолапов. Некоторые туристы считают их местом силы.Вокруг курорта примерно две тысячи водопадов высотой от метра, говорит Косолапов. Так, в 16 километрах от города, на реке Жане, можно посетить Изумрудный, внизу которого небольшой бассейн — Чаша любви. К востоку от города — Плесецкие водопады. Вообще, эту зону называют "Долиной ста водопадов", среди которых — Три сестры, Фата невесты, Два брата, Галстук.

https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html

https://ria.ru/20230605/kurort-1876192563.html

https://ria.ru/20230609/enoturizm-1877061973.html

https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html

геленджик

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, достопримечательности, геленджик, что посмотреть , куда поехать, куда сходить , еда, рестораны, вино, маршруты - туризм, отдых на море