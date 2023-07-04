https://ria.ru/20230704/gaz-1882241283.html

Лондонская биржа: цены на газ в Европе выросли на четыре процента

Лондонская биржа: цены на газ в Европе выросли на четыре процента - РИА Новости, 04.07.2023

Лондонская биржа: цены на газ в Европе выросли на четыре процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов во вторник увеличились на 4%, до 399 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:39

2023-07-04T19:39

2023-07-04T19:39

экономика

цены на нефть

нидерланды

европа

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов во вторник увеличились на 4%, до 399 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 383,1 доллара (+0,2%). Ценовой минимум вторника составил 375,1 доллара (-1,9%), ценовой максимум - 400,3 доллара (+4,7%). Последние фьючерсы торговались по 399,2 доллара (+4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 382,4 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года - 3892 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20230703/gaz-1881869139.html

https://ria.ru/20230702/germaniya-1881736448.html

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экономика, цены на нефть, нидерланды, европа