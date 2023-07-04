https://ria.ru/20230704/gagarina-1882131205.html
"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой
"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой - РИА Новости, 04.07.2023
"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой
Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети поделилась снимком в раздельном купальнике, чем обеспокоила пользователей. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:24
2023-07-04T18:24
2023-07-04T18:24
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети поделилась снимком в раздельном купальнике, чем обеспокоила пользователей. "Долгожданный отпуск", – подписала фотографию знаменитость. Многие написали в комментариях, что певица выглядит изможденной, и призвали ее увеличить калорийность блюд. "Вся высохла", "Кто-нибудь, накормите ее. Такая классная певица и в одежде красивая девушка. Однако без одежды видна сильная худоба. Это исключительно мое мужское мнение", "Полиночка, кушай пожалуйста. Ты выглядишь изможденной", – отреагировали в Сети.Среди комментаторов были и те, кто похвалил артистку за фигуру. По их мнению, Гагарина все делает правильно. И именно так должен выглядеть человек, который следит за питанием и занимается спортом. "Для тех, кто не в курсе: так должно выглядеть тело человека, который правильно питается и занимается физической нагрузкой!", "Идеальная фигура!", "Фигура – эталон!", "Красивая, талантливая и шикарная!" – написали поклонники.Полина Гагарина впервые начала активно сбрасывать вес в конце нулевых годов после рождения сына Андрея. За беременность исполнительница набрала 30 килограммов. Как признавалась певица, лишний вес она потеряла за полгода благодаря активным тренировкам и диетам.
https://ria.ru/20220131/gagarina-1770328953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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полина гагарина, знаменитости, спорт, диеты, стиль, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Полина Гагарина, Знаменитости, Спорт, Диеты, стиль, Новости шоу-бизнеса
"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой
Гагарина разместила в Сети снимок в бикини и напугала поклонников экстремальной худобой
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети поделилась снимком в раздельном купальнике, чем обеспокоила пользователей.
«
"Долгожданный отпуск", – подписала фотографию знаменитость.
Многие написали в комментариях, что певица выглядит изможденной, и призвали ее увеличить калорийность блюд.
«
"Вся высохла", "Кто-нибудь, накормите ее. Такая классная певица и в одежде красивая девушка. Однако без одежды видна сильная худоба. Это исключительно мое мужское мнение", "Полиночка, кушай пожалуйста. Ты выглядишь изможденной", – отреагировали в Сети.
Среди комментаторов были и те, кто похвалил артистку за фигуру. По их мнению, Гагарина все делает правильно. И именно так должен выглядеть человек, который следит за питанием и занимается спортом.
«
"Для тех, кто не в курсе: так должно выглядеть тело человека, который правильно питается и занимается физической нагрузкой!", "Идеальная фигура!", "Фигура – эталон!", "Красивая, талантливая и шикарная!" – написали поклонники.
Полина Гагарина впервые начала активно сбрасывать вес в конце нулевых годов после рождения сына Андрея. За беременность исполнительница набрала 30 килограммов.
Как признавалась певица, лишний вес она потеряла за полгода благодаря активным тренировкам и диетам.
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