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"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой - РИА Новости, 04.07.2023
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Шоубиз
 
18:24 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/gagarina-1882131205.html
"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой
"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой - РИА Новости, 04.07.2023
"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой
Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети поделилась снимком в раздельном купальнике, чем обеспокоила пользователей. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:24
2023-07-04T18:24
шоубиз
полина гагарина
знаменитости
спорт
диеты
стиль
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети поделилась снимком в раздельном купальнике, чем обеспокоила пользователей. "Долгожданный отпуск", – подписала фотографию знаменитость. Многие написали в комментариях, что певица выглядит изможденной, и призвали ее увеличить калорийность блюд. &quot;Вся высохла&quot;, &quot;Кто-нибудь, накормите ее. Такая классная певица и в одежде красивая девушка. Однако без одежды видна сильная худоба. Это исключительно мое мужское мнение&quot;, &quot;Полиночка, кушай пожалуйста. Ты выглядишь изможденной&quot;, – отреагировали в Сети.Среди комментаторов были и те, кто похвалил артистку за фигуру. По их мнению, Гагарина все делает правильно. И именно так должен выглядеть человек, который следит за питанием и занимается спортом. &quot;Для тех, кто не в курсе: так должно выглядеть тело человека, который правильно питается и занимается физической нагрузкой!&quot;, &quot;Идеальная фигура!&quot;, &quot;Фигура – эталон!&quot;, &quot;Красивая, талантливая и шикарная!&quot; – написали поклонники.Полина Гагарина впервые начала активно сбрасывать вес в конце нулевых годов после рождения сына Андрея. За беременность исполнительница набрала 30 килограммов. Как признавалась певица, лишний вес она потеряла за полгода благодаря активным тренировкам и диетам.
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полина гагарина, знаменитости, спорт, диеты, стиль, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Полина Гагарина, Знаменитости, Спорт, Диеты, стиль, Новости шоу-бизнеса
"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой

Гагарина разместила в Сети снимок в бикини и напугала поклонников экстремальной худобой

© Фото предоставлено Первым каналомПолина Гагарина
Полина Гагарина
© Фото предоставлено Первым каналом
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети поделилась снимком в раздельном купальнике, чем обеспокоила пользователей.
© Фото : @gagara1987Полина Гагарина
Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : @gagara1987
Полина Гагарина
«
"Долгожданный отпуск", – подписала фотографию знаменитость.
Многие написали в комментариях, что певица выглядит изможденной, и призвали ее увеличить калорийность блюд.
«

"Вся высохла", "Кто-нибудь, накормите ее. Такая классная певица и в одежде красивая девушка. Однако без одежды видна сильная худоба. Это исключительно мое мужское мнение", "Полиночка, кушай пожалуйста. Ты выглядишь изможденной", – отреагировали в Сети.

Среди комментаторов были и те, кто похвалил артистку за фигуру. По их мнению, Гагарина все делает правильно. И именно так должен выглядеть человек, который следит за питанием и занимается спортом.
«

"Для тех, кто не в курсе: так должно выглядеть тело человека, который правильно питается и занимается физической нагрузкой!", "Идеальная фигура!", "Фигура – эталон!", "Красивая, талантливая и шикарная!" – написали поклонники.

Полина Гагарина впервые начала активно сбрасывать вес в конце нулевых годов после рождения сына Андрея. За беременность исполнительница набрала 30 килограммов.
Как признавалась певица, лишний вес она потеряла за полгода благодаря активным тренировкам и диетам.
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ШоубизПолина ГагаринаЗнаменитостиСпортДиетыстильНовости шоу-бизнеса
 
 
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