https://ria.ru/20230704/gagarina-1882131205.html

"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой

"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой - РИА Новости, 04.07.2023

"Вся высохла": Полина Гагарина напугала поклонников экстремальной худобой

Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети поделилась снимком в раздельном купальнике, чем обеспокоила пользователей. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:24

2023-07-04T18:24

2023-07-04T18:24

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети поделилась снимком в раздельном купальнике, чем обеспокоила пользователей. "Долгожданный отпуск", – подписала фотографию знаменитость. Многие написали в комментариях, что певица выглядит изможденной, и призвали ее увеличить калорийность блюд. "Вся высохла", "Кто-нибудь, накормите ее. Такая классная певица и в одежде красивая девушка. Однако без одежды видна сильная худоба. Это исключительно мое мужское мнение", "Полиночка, кушай пожалуйста. Ты выглядишь изможденной", – отреагировали в Сети.Среди комментаторов были и те, кто похвалил артистку за фигуру. По их мнению, Гагарина все делает правильно. И именно так должен выглядеть человек, который следит за питанием и занимается спортом. "Для тех, кто не в курсе: так должно выглядеть тело человека, который правильно питается и занимается физической нагрузкой!", "Идеальная фигура!", "Фигура – эталон!", "Красивая, талантливая и шикарная!" – написали поклонники.Полина Гагарина впервые начала активно сбрасывать вес в конце нулевых годов после рождения сына Андрея. За беременность исполнительница набрала 30 килограммов. Как признавалась певица, лишний вес она потеряла за полгода благодаря активным тренировкам и диетам.

https://ria.ru/20220131/gagarina-1770328953.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

полина гагарина, знаменитости, спорт, диеты, стиль, новости шоу-бизнеса