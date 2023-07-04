https://ria.ru/20230704/flagi-1882172496.html
Во Владивостоке возбудили дело из-за осквернения флагов России
Во Владивостоке возбудили дело из-за осквернения флагов России - РИА Новости, 04.07.2023
Во Владивостоке возбудили дело из-за осквернения флагов России
Полиция во Владивостоке возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России на Морском кладбище, где неизвестные разрезали флаги РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:27
2023-07-04T15:27
2023-07-04T15:27
россия
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Полиция во Владивостоке возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России на Морском кладбище, где неизвестные разрезали флаги на могилах погибших в ходе специальной военной операции (СВО). "По факту инцидента на территории Морского кладбища полицией возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ "Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации", - , сообщает городской главк МВД России. Ранее в местных соцсетях сообщалось, что на Аллее героев на этом кладбище неизвестные разрезали российские флаги, разбросали венки, сняли флаги ЧВК "Вагнер". Это вызвало большой общественный резонанс. Как рассказал РИА Новости во вторник представитель ЧВК "Вагнер" во Владивостоке с позывным "Марс", инцидент произошел 2 июля, на День города. По его словам, к настоящему времени последствия уже устранены. По информации источника РИА Новости, неизвестные разрезали 38 флагов на Морском кладбище. "Разыскиваются двое - мужчина и женщина средних лет", - добавил собеседник агентства. Морское кладбище - один из самых старых и известных владивостокских некрополей - расположено в южной части города недалеко от бухты Патрокл. Здесь погребены моряки с крейсера "Варяг", выдающийся путешественник Владимир Арсеньев, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Первые захоронения погибших в СВО, в частности, морских пехотинцев из дислоцированной в Приморье 155-й бригады, появились недалеко от главного входа в марте 2022 года.
https://ria.ru/20230629/kiev-1881035511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, владивосток
Россия, Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке возбудили дело из-за осквернения флагов России
Во Владивостоке возбудили дело из-за осквернения флагов России на Морском кладбище
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Полиция во Владивостоке возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России на Морском кладбище, где неизвестные разрезали флаги на могилах погибших в ходе специальной военной операции (СВО).
«
"По факту инцидента на территории Морского кладбища полицией возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ "Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации", - , сообщает городской главк МВД России. Ранее в местных соцсетях сообщалось, что на Аллее героев на этом кладбище неизвестные разрезали российские флаги, разбросали венки, сняли флаги ЧВК "Вагнер". Это вызвало большой общественный резонанс.
Как рассказал РИА Новости во вторник представитель ЧВК "Вагнер" во Владивостоке с позывным "Марс", инцидент произошел 2 июля, на День города. По его словам, к настоящему времени последствия уже устранены.
По информации источника РИА Новости, неизвестные разрезали 38 флагов на Морском кладбище. "Разыскиваются двое - мужчина и женщина средних лет", - добавил собеседник агентства.
Морское кладбище - один из самых старых и известных владивостокских некрополей - расположено в южной части города недалеко от бухты Патрокл. Здесь погребены моряки с крейсера "Варяг", выдающийся путешественник Владимир Арсеньев, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Первые захоронения погибших в СВО, в частности, морских пехотинцев из дислоцированной в Приморье 155-й бригады, появились недалеко от главного входа в марте 2022 года.
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