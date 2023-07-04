https://ria.ru/20230704/film-1882122375.html

В России сняли фильм о секс-индустрии

В России сняли фильм о секс-индустрии - РИА Новости, 04.07.2023

В России сняли фильм о секс-индустрии

Об эскортницах в России сняли документальный фильм "Жизнь по вызову. Док", сообщает пресс-служба проекта. Трейлер ленты опубликовали на YouTube-канале... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:45

2023-07-04T13:45

2023-07-04T13:45

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Об эскортницах в России сняли документальный фильм "Жизнь по вызову. Док", сообщает пресс-служба проекта. Трейлер ленты опубликовали на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.В картине — истории четырех представительниц нелегального бизнеса. Фильм попал в конкурс фестиваля современного российского кино "Горький Fest".В видео содержатся сцены курения и употребления алкогольных напитков. Алкоголь и курение вредят вашему здоровью. "О женщинах из секс-индустрии одни говорят как о беззащитных жертвах, которых срочно нужно спасать. Другие — осуждают, обвиняют в цинизме и разрушении семей. Но мы хотели посмотреть на них, отказавшись от этих клише", — поделилась подробностями Когершын Сагиева, одна из создателей проекта.По ее словам, в фильме показана "страшная картина об устройстве этого нелегального бизнеса и о том, насколько уязвимы вовлекаемые женщины". Героини ленты рассказали, как попали в эскорт и почему там остаются, а также о том, как общаются с родственниками. "Они описывают, насколько неоднороден рынок секс-услуг, какую роль в нем играют менеджеры, занявшие места сутенеров, свои места для встреч, график и клиентов", — уточняют в пресс-службе.Ранее сообщалось, что премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" состоится на фестивале "Горький Fest" в июле.

https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы