https://ria.ru/20230704/film-1882122375.html
В России сняли фильм о секс-индустрии
В России сняли фильм о секс-индустрии - РИА Новости, 04.07.2023
В России сняли фильм о секс-индустрии
Об эскортницах в России сняли документальный фильм "Жизнь по вызову. Док", сообщает пресс-служба проекта. Трейлер ленты опубликовали на YouTube-канале... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:45
2023-07-04T13:45
2023-07-04T13:45
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Об эскортницах в России сняли документальный фильм "Жизнь по вызову. Док", сообщает пресс-служба проекта. Трейлер ленты опубликовали на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.В картине — истории четырех представительниц нелегального бизнеса. Фильм попал в конкурс фестиваля современного российского кино "Горький Fest".В видео содержатся сцены курения и употребления алкогольных напитков. Алкоголь и курение вредят вашему здоровью. "О женщинах из секс-индустрии одни говорят как о беззащитных жертвах, которых срочно нужно спасать. Другие — осуждают, обвиняют в цинизме и разрушении семей. Но мы хотели посмотреть на них, отказавшись от этих клише", — поделилась подробностями Когершын Сагиева, одна из создателей проекта.По ее словам, в фильме показана "страшная картина об устройстве этого нелегального бизнеса и о том, насколько уязвимы вовлекаемые женщины". Героини ленты рассказали, как попали в эскорт и почему там остаются, а также о том, как общаются с родственниками. "Они описывают, насколько неоднороден рынок секс-услуг, какую роль в нем играют менеджеры, занявшие места сутенеров, свои места для встреч, график и клиентов", — уточняют в пресс-службе.Ранее сообщалось, что премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" состоится на фестивале "Горький Fest" в июле.
https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
В России сняли фильм о секс-индустрии
В России сняли документальный фильм о работницах секс-индустрии
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Об эскортницах в России сняли документальный фильм "Жизнь по вызову. Док", сообщает пресс-служба проекта. Трейлер ленты опубликовали на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.
В картине — истории четырех представительниц нелегального бизнеса. Фильм попал в конкурс фестиваля современного российского кино "Горький Fest".
В видео содержатся сцены курения и употребления алкогольных напитков. Алкоголь и курение вредят вашему здоровью.
«
"О женщинах из секс-индустрии одни говорят как о беззащитных жертвах, которых срочно нужно спасать. Другие — осуждают, обвиняют в цинизме и разрушении семей. Но мы хотели посмотреть на них, отказавшись от этих клише", — поделилась подробностями Когершын Сагиева, одна из создателей проекта.
По ее словам, в фильме показана "страшная картина об устройстве этого нелегального бизнеса и о том, насколько уязвимы вовлекаемые женщины".
Героини ленты рассказали, как попали в эскорт и почему там остаются, а также о том, как общаются с родственниками.
«
"Они описывают, насколько неоднороден рынок секс-услуг, какую роль в нем играют менеджеры, занявшие места сутенеров, свои места для встреч, график и клиентов", — уточняют в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" состоится на фестивале "Горький Fest" в июле.
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