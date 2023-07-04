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Путин пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - РИА Новости, 04.07.2023
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11:34 04.07.2023 (обновлено: 12:00 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/festival-1882087334.html
Путин пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
Путин пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - РИА Новости, 04.07.2023
Путин пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин пригласил делегации из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который состоится в РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:34
2023-07-04T12:00
владимир путин
шос
сочи
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил делегации из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который состоится в марте 2024 года."С 1 по 7 марта 2024 года в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи. Это будет самое масштабное молодежное событие международного уровня, которое соберет активных, неравнодушных молодых людей со всего мира. Ожидается участие свыше 20 тысяч представителей из более чем 180 стран мира... Мы будем рады видеть делегации из стран ШОС на этом всемирном празднике молодости и дружбы", - сказал Путин на саммите ШОС, который проходит в режиме видеосвязи.Президент РФ отметил, что фестиваль поможет установлению контактов между молодежью со всего мира, неформальному, дружескому общению, свободному от барьеров и предрассудков.
https://ria.ru/20230704/putin-1882089513.html
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владимир путин, шос, сочи, россия
Владимир Путин, ШОС, Сочи, Россия
Путин пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Президент Путин пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил делегации из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который состоится в марте 2024 года.
"С 1 по 7 марта 2024 года в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи. Это будет самое масштабное молодежное событие международного уровня, которое соберет активных, неравнодушных молодых людей со всего мира. Ожидается участие свыше 20 тысяч представителей из более чем 180 стран мира... Мы будем рады видеть делегации из стран ШОС на этом всемирном празднике молодости и дружбы", - сказал Путин на саммите ШОС, который проходит в режиме видеосвязи.
Президент РФ отметил, что фестиваль поможет установлению контактов между молодежью со всего мира, неформальному, дружескому общению, свободному от барьеров и предрассудков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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