https://ria.ru/20230704/festival-1882087334.html

Путин пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Путин пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - РИА Новости, 04.07.2023

Путин пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Президент РФ Владимир Путин пригласил делегации из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который состоится в РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:34

2023-07-04T11:34

2023-07-04T12:00

владимир путин

шос

сочи

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил делегации из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который состоится в марте 2024 года."С 1 по 7 марта 2024 года в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи. Это будет самое масштабное молодежное событие международного уровня, которое соберет активных, неравнодушных молодых людей со всего мира. Ожидается участие свыше 20 тысяч представителей из более чем 180 стран мира... Мы будем рады видеть делегации из стран ШОС на этом всемирном празднике молодости и дружбы", - сказал Путин на саммите ШОС, который проходит в режиме видеосвязи.Президент РФ отметил, что фестиваль поможет установлению контактов между молодежью со всего мира, неформальному, дружескому общению, свободному от барьеров и предрассудков.

https://ria.ru/20230704/putin-1882089513.html

сочи

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, шос, сочи, россия