https://ria.ru/20230704/evro-1882135705.html
Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года - РИА Новости, 04.07.2023
Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:40
2023-07-04T13:40
2023-07-04T15:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 14:34 мск вырос на 1,46 рубля — до 98,11 рубля.Американский доллар при этом повышается на 1,29 рубля — до 89,99 рубля. Минутами ранее он подскакивал до 90,04 рубля — максимума с марта прошлого года.Курс юаня вырос на 25 копеек — до 12,44 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_333d79b43a29250e5d064c3daacdfab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже
.
Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 14:34 мск вырос на 1,46 рубля — до 98,11 рубля.
Американский доллар при этом повышается на 1,29 рубля — до 89,99 рубля. Минутами ранее он подскакивал до 90,04 рубля — максимума с марта прошлого года.
Курс юаня вырос на 25 копеек — до 12,44 рубля.