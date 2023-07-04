https://ria.ru/20230704/evro-1882135705.html

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года - РИА Новости, 04.07.2023

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:40

2023-07-04T13:40

2023-07-04T15:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 14:34 мск вырос на 1,46 рубля — до 98,11 рубля.Американский доллар при этом повышается на 1,29 рубля — до 89,99 рубля. Минутами ранее он подскакивал до 90,04 рубля — максимума с марта прошлого года.Курс юаня вырос на 25 копеек — до 12,44 рубля.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия