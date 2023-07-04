https://ria.ru/20230704/etanol-1882144697.html

Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства

Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства - РИА Новости, 04.07.2023

Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства

Необходимо обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт и предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях, заявила спикер... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:09

2023-07-04T14:09

2023-07-04T15:39

россия

экономика

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Необходимо обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт и предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, выровнять, чтобы не было разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки. При этом уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством", - сказала Матвиенко на встрече палаты с кабмином.Она добавила, что в России есть этанол, производящийся для алкогольной продукции – он облагается налогом, а также тот, который используется для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей, который акцизом не облагается. "В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%", - указала Матвиенко."У минфина есть все расчёты, есть готовность реализовать. Другого пути справиться с этой проблемой нет", - отметила парламентарий.

https://ria.ru/20230701/aktsiz-1881594857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф