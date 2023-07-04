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Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства
Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства - РИА Новости, 04.07.2023
Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства
Необходимо обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт и предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях, заявила спикер... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:09
2023-07-04T14:09
2023-07-04T15:39
россия
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Необходимо обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт и предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, выровнять, чтобы не было разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки. При этом уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством", - сказала Матвиенко на встрече палаты с кабмином.Она добавила, что в России есть этанол, производящийся для алкогольной продукции – он облагается налогом, а также тот, который используется для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей, который акцизом не облагается. "В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%", - указала Матвиенко."У минфина есть все расчёты, есть готовность реализовать. Другого пути справиться с этой проблемой нет", - отметила парламентарий.
https://ria.ru/20230701/aktsiz-1881594857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства
Матвиенко заявила о необходимости обложить акцизом весь российский этиловый спирт
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Необходимо обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт и предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, выровнять, чтобы не было разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки. При этом уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством", - сказала Матвиенко на встрече палаты с кабмином.
Она добавила, что в России есть этанол, производящийся для алкогольной продукции – он облагается налогом, а также тот, который используется для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей, который акцизом не облагается. "В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%", - указала Матвиенко.
"У минфина есть все расчёты, есть готовность реализовать. Другого пути справиться с этой проблемой нет", - отметила парламентарий.
С 1 июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки