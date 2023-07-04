https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882154416.html
Путин заявил об изменении структуры российской экономики
Путин заявил об изменении структуры российской экономики - РИА Новости, 04.07.2023
Путин заявил об изменении структуры российской экономики
Доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:39
2023-07-04T14:39
2023-07-04T14:39
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел встречу с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС. "Доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики", - заявил он.
https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878682816.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил об изменении структуры российской экономики
Путин: рост доходов от перерабатывающих отраслей говорит об изменении структуры экономики
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики, сказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
"Доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики", - заявил он.
Путин увидел перспективы для развития модели экономики предложения