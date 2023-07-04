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Путин заявил об изменении структуры российской экономики - РИА Новости, 04.07.2023
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14:39 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882154416.html
Путин заявил об изменении структуры российской экономики
Путин заявил об изменении структуры российской экономики - РИА Новости, 04.07.2023
Путин заявил об изменении структуры российской экономики
Доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:39
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россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел встречу с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС. "Доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики", - заявил он.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил об изменении структуры российской экономики

Путин: рост доходов от перерабатывающих отраслей говорит об изменении структуры экономики

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики, сказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
"Доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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16 июня, 15:41
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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