https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882154416.html

Путин заявил об изменении структуры российской экономики

Путин заявил об изменении структуры российской экономики - РИА Новости, 04.07.2023

Путин заявил об изменении структуры российской экономики

Доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:39

2023-07-04T14:39

2023-07-04T14:39

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел встречу с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС. "Доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики", - заявил он.

https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878682816.html

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россия, экономика, владимир путин