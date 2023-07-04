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"Курсир" создала автономную базовую станцию для дронов, работающую с Wi-Fi - РИА Новости, 04.07.2023
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06:22 04.07.2023 (обновлено: 06:28 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/drony-1882045880.html
"Курсир" создала автономную базовую станцию для дронов, работающую с Wi-Fi
"Курсир" создала автономную базовую станцию для дронов, работающую с Wi-Fi - РИА Новости, 04.07.2023
"Курсир" создала автономную базовую станцию для дронов, работающую с Wi-Fi
Российская компания "Курсир" разработала автономную базовую станцию связи для беспилотных летательных аппаратов, управлять которой можно через Wi-Fi и LTE, она... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:22
2023-07-04T06:28
технологии
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская компания "Курсир" разработала автономную базовую станцию связи для беспилотных летательных аппаратов, управлять которой можно через Wi-Fi и LTE, она получает сигналы от оператора, который может находиться от нее на расстоянии до 100 метров и передает их дрону, сообщили РИА Новости в НТИ. "Российские разработчики создали автономную базовую станцию связи для беспилотных летательных аппаратов, которая обеспечивает связь с оператором дрона на расстоянии до 100 метров с помощью Wi-Fi или сети LTE", - сообщили в НТИ. Отмечается, что система разработана челябинской компанией "Курсир" (участник рынка НТИ Aeronet (Аэронет). Базовая станция обладает автономным питанием, и позволяет оператору БПЛА осуществлять управление дроном удаленно. Оператор дрона с помощью станции посылает сигналы на БВС, станция в свою очередь получает координаты полета дрона от глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). При этом станция может вносить в данные о местоположении дрона поправки для его более точного, сантиметрового, позиционирования. "Ключевым преимуществом разработки перед конкурентами является то, что базовая станция объединяет в себе связь с беспилотником, связь со станцией внешнего пилота, и оператор может через пульт или через компьютер, находясь на удалении до 100 метров от станции, управлять дроном. Станция может стоять на улице, а оператор может находиться где угодно", - отметил гендиректор компании "Курсир" Виталий Муниров, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что передача всех данных связи осуществляется по защищенному интернет-каналу. Разработка готова к серийному производству. Она будет полезна, в первую очередь, в целях мониторинга, сельского хозяйства, а также логистики, когда требуется осуществить, например, доставку груза на дальнее расстояние.
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технологии, россия
Технологии, Россия
"Курсир" создала автономную базовую станцию для дронов, работающую с Wi-Fi

НТИ: "Курсир" создала автономную базовую станцию для дронов, работающую с Wi-Fi

© iStock.com / baranozdemirФермер управляет дроном на поле
Фермер управляет дроном на поле - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© iStock.com / baranozdemir
Фермер управляет дроном на поле. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская компания "Курсир" разработала автономную базовую станцию связи для беспилотных летательных аппаратов, управлять которой можно через Wi-Fi и LTE, она получает сигналы от оператора, который может находиться от нее на расстоянии до 100 метров и передает их дрону, сообщили РИА Новости в НТИ.
«
"Российские разработчики создали автономную базовую станцию связи для беспилотных летательных аппаратов, которая обеспечивает связь с оператором дрона на расстоянии до 100 метров с помощью Wi-Fi или сети LTE", - сообщили в НТИ.
Отмечается, что система разработана челябинской компанией "Курсир" (участник рынка НТИ Aeronet (Аэронет). Базовая станция обладает автономным питанием, и позволяет оператору БПЛА осуществлять управление дроном удаленно. Оператор дрона с помощью станции посылает сигналы на БВС, станция в свою очередь получает координаты полета дрона от глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). При этом станция может вносить в данные о местоположении дрона поправки для его более точного, сантиметрового, позиционирования.
"Ключевым преимуществом разработки перед конкурентами является то, что базовая станция объединяет в себе связь с беспилотником, связь со станцией внешнего пилота, и оператор может через пульт или через компьютер, находясь на удалении до 100 метров от станции, управлять дроном. Станция может стоять на улице, а оператор может находиться где угодно", - отметил гендиректор компании "Курсир" Виталий Муниров, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что передача всех данных связи осуществляется по защищенному интернет-каналу. Разработка готова к серийному производству. Она будет полезна, в первую очередь, в целях мониторинга, сельского хозяйства, а также логистики, когда требуется осуществить, например, доставку груза на дальнее расстояние.
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