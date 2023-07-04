https://ria.ru/20230704/draka-1882181445.html
СМИ: в Косово польские миротворцы устроили драку из-за итальянки
СМИ: в Косово польские миротворцы устроили драку из-за итальянки - РИА Новости, 04.07.2023
СМИ: в Косово польские миротворцы устроили драку из-за итальянки
Польские офицеры устроили драку во время выполнения миротворческой миссии в Косово, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:56
2023-07-04T15:56
2023-07-04T15:56
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косово
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ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. Польские офицеры устроили драку во время выполнения миротворческой миссии в Косово, сообщает радиостанция RMF FM. "Очередной скандал с польскими полицейскими, служащими в международной миссии в Косово. На этот раз произошла драка между офицерами польской смены", - сообщает радиостанция, со ссылкой на собственные источники. По данным RMF FM, "подрались командир одного из подразделений польской миссии со своим заместителем". При этом отмечается, что драка произошла "из-за женщины-полицейской из итальянского корпуса". По данным радиостанции, оба офицера отказались подать жалобы друг на друга, поэтому дисциплинарное расследования не проводится. Тем не менее, оба офицера были досрочно доставлены на родину. Ранее сообщалось, что трое польских полицейских в Косово самовольно покинули отряд в Косовской Митровице, перешли на сербскую сторону, где пили алкоголь с местными жителями. Во время возвращения они были задержаны косовской полицией.
https://ria.ru/20230627/kosovo-1880702450.html
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в мире, косово
СМИ: в Косово польские миротворцы устроили драку из-за итальянки
RFM FM: в Косово два польских офицера подрались из-за женщины-полицейской из Италии
ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости.
Польские офицеры устроили драку во время выполнения миротворческой миссии в Косово, сообщает радиостанция RMF FM.
"Очередной скандал с польскими полицейскими, служащими в международной миссии в Косово. На этот раз произошла драка между офицерами польской смены", - сообщает радиостанция, со ссылкой на собственные источники.
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По данным RMF FM, "подрались командир одного из подразделений польской миссии со своим заместителем".
При этом отмечается, что драка произошла "из-за женщины-полицейской из итальянского корпуса".
По данным радиостанции, оба офицера отказались подать жалобы друг на друга, поэтому дисциплинарное расследования не проводится.
Тем не менее, оба офицера были досрочно доставлены на родину.
Ранее сообщалось, что трое польских полицейских в Косово самовольно покинули отряд в Косовской Митровице, перешли на сербскую сторону, где пили алкоголь с местными жителями. Во время возвращения они были задержаны косовской полицией.
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